ЦСКА объявил о продлении контракта с Никитой Курбановым

Никита Курбанов остается в ЦСКА.

Форвард (37 лет, 202 см) проведет 17-й сезон в составе московской команды.

Курбанов – воспитанник московской спортшколы «Тринта» и молодежного проекта ЦСКА. Впервые Никита надел красно-синие цвета команды ДЮБЛ в далеком 2003 году, а уже в следующем сезоне попробовал себя в основе. На данный момент Никита является рекордсменом ЦСКА как по количеству сезонов (16), так и по числу проведенных матчей (756).

В 28 матчах лиги ВТБ в сезоне-23/24 18 раз выходил в стартовой пятерке, проводил на паркете по 19,3 минуты, набирал 4,7 очка (54,1% двухочковых, 47,2% трехочковых, 93,3% штрафных), делал 3,8 подбора, 1,6 передачи и 0,8 перехвата.

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