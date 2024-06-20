Юрий Умрихин вернулся в ЦСКА после двух лет выступлений за «Самару».

Московский клуб подписал с атакующим защитником контракт до конца сезона-2024/25.

Умрихин (24 года, 190 см) является воспитанником молодежного проекта . Защитник выступал за «младшие» армейские команды на протяжении шести лет, став чемпионом ДЮБЛ и двукратным победителем молодежной лиги ВТБ.

В минувшем сезоне Умрихин сыграл 39 матчей за «Самару» (19 – в стартовой пятерке), набирая в среднем 3,5 очка при 43,8% из-за дуги.