Ненад Димитриевич официально покинул УНИКС

Контракт Ненада Димитриевича с УНИКСом подошел к концу.

Разыгрывающий казанского клуба принял участие в 50 матчах в сезоне-2023/24, набирая 18,9 очка, 3,6 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата. Димитриевич стал MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Защитник помог УНИКСу взять титул чемпиона в 2023 году.

«Это были два замечательных года как для меня лично, так и для . Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачева, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков», – написал разыгрывающий.