Ненад Димитриевич официально покинул УНИКС
Контракт Ненада Димитриевича с УНИКСом подошел к концу.
Разыгрывающий казанского клуба принял участие в 50 матчах в сезоне-2023/24, набирая 18,9 очка, 3,6 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата. Димитриевич стал MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Защитник помог УНИКСу взять титул чемпиона в 2023 году.
«Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой Лиги ВТБ в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачева, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков», – написал разыгрывающий.
Там была отборочная игра на евробаскет 25 года, в гостях. И Ненад шмальнул с середины площадки победный бросок под сирену, найдите отдельно матч этот на канале ФИБА, он полностью там есть. При этом, отдельного хайлат-видео, не нашёл так и нигде.