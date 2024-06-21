Ненад Димитриевич официально покинул УНИКС

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Контракт Ненада Димитриевича с УНИКСом подошел к концу.

Разыгрывающий казанского клуба принял участие в 50 матчах в сезоне-2023/24, набирая 18,9 очка, 3,6 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата. Димитриевич стал MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Защитник помог УНИКСу взять титул чемпиона в 2023 году. 

«Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой Лиги ВТБ в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачева, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков», – написал разыгрывающий.

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7 комментариев
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Самый крутой момент в карьера Ненада был даже не в Униксе, а в матче сборных против датчан.

Там была отборочная игра на евробаскет 25 года, в гостях. И Ненад шмальнул с середины площадки победный бросок под сирену, найдите отдельно матч этот на канале ФИБА, он полностью там есть. При этом, отдельного хайлат-видео, не нашёл так и нигде.
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Интересно конечно как лучший игрок ВТБ Лиги проявит себя на уровне Евролиги, своего рода его выступление будет лакмусовой бумажной истинного уровня нынешней ВТБ Лиги.
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+5
Ответ zbd
Скорее не так… ВТБ (а в прочем и сама Россия) - это большое увеличительное стекло. Человек попадает под него и увеличивается, становится заметным и значимым в 140-миллионной стране. А потом возвращается в Европу и сдувается, как мы это уже не раз видели.
Хаха, нужно было в Китай переходить, как швед. Там еще большее стекло)
+1
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+1
Ответ zbd
Скорее не так… ВТБ (а в прочем и сама Россия) - это большое увеличительное стекло. Человек попадает под него и увеличивается, становится заметным и значимым в 140-миллионной стране. А потом возвращается в Европу и сдувается, как мы это уже не раз видели.
Господи, какая чушь)
+1
0
+1
Ответ zbd
Скорее не так… ВТБ (а в прочем и сама Россия) - это большое увеличительное стекло. Человек попадает под него и увеличивается, становится заметным и значимым в 140-миллионной стране. А потом возвращается в Европу и сдувается, как мы это уже не раз видели.
Что ты несешь
+1
0
+1
Ответ zbd
Скорее не так… ВТБ (а в прочем и сама Россия) - это большое увеличительное стекло. Человек попадает под него и увеличивается, становится заметным и значимым в 140-миллионной стране. А потом возвращается в Европу и сдувается, как мы это уже не раз видели.
Понимаю бы сравнивали ВТБ и НБА,это небо и земля,а ВТБ и Евролига 🤣🤣🤣🤣🤣Уникс, ЦСКА, локомотив и зенит там не затеряются точно
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