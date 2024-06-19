Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации в Пирее
Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации.
Защитник «Панатинаикоса» выступит за национальную команду в турнире, который пройдет в Пирее.
Слукас провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции. Ранее он выступал за пирейский «Олимпиакос», с которым теперь находится в напряженных отношениях.
Последнее выступление Слукаса за сборную Греции состоялось на Евробаскете-2022. Тогда защитник в среднем набирал 10,0 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за игру.