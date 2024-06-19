Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации в Пирее

Теги Олимпиакос Панатинаикос сборная Греции Костас Слукас олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации.

Защитник «Панатинаикоса» выступит за национальную команду в турнире, который пройдет в Пирее.

Слукас провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции. Ранее он выступал за пирейский «Олимпиакос», с которым теперь находится в напряженных отношениях.

Последнее выступление Слукаса за сборную Греции состоялось на Евробаскете-2022. Тогда защитник в среднем набирал 10,0 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за игру.

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Классный игрок, вперёд Слукас!
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