Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации в Пирее

Костас Слукас сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации.

Защитник « » выступит за национальную команду в турнире, который пройдет в Пирее.

провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции. Ранее он выступал за пирейский « », с которым теперь находится в напряженных отношениях.

Последнее выступление Слукаса за сборную Греции состоялось на Евробаскете-2022. Тогда защитник в среднем набирал 10,0 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за игру.