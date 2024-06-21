Георгий Шилохвостов будет выступать за «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» подпишет Георгия Шилохвостова.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», с комбогардом (19 лет, 190 см) будет подписан контракт на 2 года.

Прошедший сезон Шилохвостов провел в «молодежке» подмосковных «Химок». Он отыграл в структуре химчан всего один сезон, перейдя туда из системы «Енисея».

В Единой молодежной лиге защитник принял участие в 41 матче – 32 выхода в старте, 20 минут на паркете, 11,8 очка, 2,5 подбора и 2,5 передачи за игру.

С большой долей вероятности Георгий будет проводить следующий сезон между основой и «молодежкой» нижегородского клуба. При этом контракт будет заключен со взрослым составом.