«Панатинаикос» в следующем сезоне должен стать первой командой Евролиги, которая будет играть на светодиодном паркете

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

«Панатинаикос» намерен в следующем сезоне играть на светодиодном паркете.

Реализация инновационного проекта на OAKA Arena оценивается в сумму от 1,5 до 2 миллионов евро.

«Панатинаикос» станет первой командой Евролиги, которая перейдет на светодиодный паркет на постоянной основе.

Использование нового паркета было одобрено ФИБА в 2022 году. Его можно использовать для рекламных кампаний и различных видов спорта, также он позволит игрокам избегать травм от наклеек, которые теперь не надо наносить на площадку.

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