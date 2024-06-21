«Панатинаикос» в следующем сезоне должен стать первой командой Евролиги, которая будет играть на светодиодном паркете

«Панатинаикос» намерен в следующем сезоне играть на светодиодном паркете.

Реализация инновационного проекта на OAKA Arena оценивается в сумму от 1,5 до 2 миллионов евро.

« » станет первой командой , которая перейдет на светодиодный паркет на постоянной основе.

Использование нового паркета было одобрено ФИБА в 2022 году. Его можно использовать для рекламных кампаний и различных видов спорта, также он позволит игрокам избегать травм от наклеек, которые теперь не надо наносить на площадку.