Димитрис Яннакопулос подтвердил в соцсетях грядущий переход Лоренцо Брауна в «Панатинаикос»

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Лоренцо Браун близок к переходу в «Панатинаикос».

Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос намекнул на сделку, выложив фотографию баскетболиста в социальных сетях.

По информации Eurohoops, Браун подпишет с чемпионом Евролиги 3-летний контракт, а «Маккаби» получит 600 тысяч евро в качестве компенсации за разыгрывающего.

Браун попал во вторую символическую сборную сезона Евролиги. Он набирал 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах турнира.

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