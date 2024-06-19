Димитрис Яннакопулос подтвердил в соцсетях грядущий переход Лоренцо Брауна в «Панатинаикос»
Лоренцо Браун близок к переходу в «Панатинаикос».
Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос намекнул на сделку, выложив фотографию баскетболиста в социальных сетях.
По информации Eurohoops, Браун подпишет с чемпионом Евролиги 3-летний контракт, а «Маккаби» получит 600 тысяч евро в качестве компенсации за разыгрывающего.
Браун попал во вторую символическую сборную сезона Евролиги. Он набирал 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах турнира.