Лоренцо Браун подпишет с «Панатинаикосом» 3-летний контракт на 5,4 млн долларов
Стали известны условия контракта Лоренцо Браун с «Панатинаикосом».
По словам инсайдера SDNA Георге Заккаса, Браун (33 года, 196 см) подпишет с «Пао» трехлетний контракт на 5,4 миллиона долларов долларов.
Ранее владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос намекнул на сделку, выложив фотографию баскетболиста в социальных сетях. «Маккаби Тель-Авив» получит 600 тысяч евро в качестве компенсации за разыгрывающего.
Браун попал во вторую символическую сборную сезона Евролиги. Он набирал 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах турнира.
Маккаби больше выиграл от этой сделки. Скинул большой контракт (Браун должен был получать 1.5 млн. дол) + получит немалую компенсацию.
Браун в этом сезоне играл через раз, чередую хорошие игры с провальными
Также уйдёт и Нибо.
Война продолжается, играть ещё сезон без домашних игр,то есть в 2 раза больше летать, большой напряг и для игроков и для их семей.
Все остались бы если бы не эта ситуация.
в ПИ и ПО Евролиги был хорош - Пао проиграли не из-за него
а Маки теперь никем его заменить не смогут по понятным причинам
Но если и нибо ещё уйдет, это вообще катастрофа.
Я видел в этом сезоне все игры Маккаби, как в Евролиге,так и в местной лиге и кубке. Играл он частенько плохо,делал много потерь и промахов.В защите тоже не фонтан.
Сделке с Пао больше рад,чем нет.
Хотя если б он остался,то тоже был бы рад.
Разыгрывающих его уровня не много,площадку видит,передачи хорошо раздаёт.
Я больше огорчен уходу Болдуина.
Настоящая звезда в расцвете сил.Замену ему найти будет нереально.