Лоренцо Браун подпишет с «Панатинаикосом» 3-летний контракт на 5,4 млн долларов

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос чемпионат Греции Лоренцо Браун Баскетбол

Стали известны условия контракта Лоренцо Браун с «Панатинаикосом».

По словам инсайдера SDNA Георге Заккаса, Браун (33 года, 196 см) подпишет с «Пао» трехлетний контракт на 5,4 миллиона долларов долларов.

Ранее владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос намекнул на сделку, выложив фотографию баскетболиста в социальных сетях. «Маккаби Тель-Авив» получит 600 тысяч евро в качестве компенсации за разыгрывающего.

Браун попал во вторую символическую сборную сезона Евролиги. Он набирал 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах турнира.

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7 комментариев
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Через месяц Брауну уже 34. Подписывать на 3 года большая авантюра для Пао.
Маккаби больше выиграл от этой сделки. Скинул большой контракт (Браун должен был получать 1.5 млн. дол) + получит немалую компенсацию.
Браун в этом сезоне играл через раз, чередую хорошие игры с провальными
+6
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+6
Ответ Лев Соловьёв
Не скажи, Маккаби по слухам может потерять Колсона, Болдуина, Брауна. Без преувеличения три ключевых игрока. Статистику не знаю, но не исключаю, что три лидера по очкам в среднем
Да,все трое были лидерами и все уйдут.
Также уйдёт и Нибо.
Война продолжается, играть ещё сезон без домашних игр,то есть в 2 раза больше летать, большой напряг и для игроков и для их семей.
Все остались бы если бы не эта ситуация.
+2
0
+2
Ответ Yigal Rishon
Через месяц Брауну уже 34. Подписывать на 3 года большая авантюра для Пао. Маккаби больше выиграл от этой сделки. Скинул большой контракт (Браун должен был получать 1.5 млн. дол) + получит немалую компенсацию. Браун в этом сезоне играл через раз, чередую хорошие игры с провальными
Не скажи, Маккаби по слухам может потерять Колсона, Болдуина, Брауна. Без преувеличения три ключевых игрока. Статистику не знаю, но не исключаю, что три лидера по очкам в среднем
+1
0
+1
Ответ Yigal Rishon
Через месяц Брауну уже 34. Подписывать на 3 года большая авантюра для Пао. Маккаби больше выиграл от этой сделки. Скинул большой контракт (Браун должен был получать 1.5 млн. дол) + получит немалую компенсацию. Браун в этом сезоне играл через раз, чередую хорошие игры с провальными
я бы поспорил
в ПИ и ПО Евролиги был хорош - Пао проиграли не из-за него
а Маки теперь никем его заменить не смогут по понятным причинам
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Ответ Yigal Rishon
Да,все трое были лидерами и все уйдут. Также уйдёт и Нибо. Война продолжается, играть ещё сезон без домашних игр,то есть в 2 раза больше летать, большой напряг и для игроков и для их семей. Все остались бы если бы не эта ситуация.
Так война уже почти год идет и играть никто не отказывался.
Но если и нибо ещё уйдет, это вообще катастрофа.
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Ответ Лев Соловьёв
Так война уже почти год идет и играть никто не отказывался. Но если и нибо ещё уйдет, это вообще катастрофа.
Нибо уже ушёл. В Милан
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Ответ Starkom
я бы поспорил в ПИ и ПО Евролиги был хорош - Пао проиграли не из-за него а Маки теперь никем его заменить не смогут по понятным причинам
Я не говорю,что он плохой игрок.Просто возрастной.Силы уже не те.
Я видел в этом сезоне все игры Маккаби, как в Евролиге,так и в местной лиге и кубке. Играл он частенько плохо,делал много потерь и промахов.В защите тоже не фонтан.
Сделке с Пао больше рад,чем нет.
Хотя если б он остался,то тоже был бы рад.
Разыгрывающих его уровня не много,площадку видит,передачи хорошо раздаёт.
Я больше огорчен уходу Болдуина.
Настоящая звезда в расцвете сил.Замену ему найти будет нереально.
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