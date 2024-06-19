Лоренцо Браун подпишет с «Панатинаикосом» 3-летний контракт на 5,4 млн долларов

Стали известны условия контракта Лоренцо Браун с «Панатинаикосом».

По словам инсайдера SDNA Георге Заккаса, (33 года, 196 см) подпишет с «Пао» трехлетний контракт на 5,4 миллиона долларов долларов.

Ранее владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос намекнул на сделку, выложив фотографию баскетболиста в социальных сетях. « » получит 600 тысяч евро в качестве компенсации за разыгрывающего.

Браун попал во вторую символическую сборную сезона . Он набирал 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах турнира.