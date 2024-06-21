Марк Кьюбан больше не будет контролировать баскетбольные операции «Далласа»
Марк Кьюбан теряет полный контроль над баскетбольными операциями «Далласа».
В ноябре 2023 года Кьюбан продал контрольной пакет «Мэверикс» семье Адельсон, в результате новым управляющим клубом стал Патрик Дюмон.
Изначально сообщалось, что Кьюбан сохранит контроль над баскетбольными операциями, в то время как Дюмон и Адельсоны сосредоточатся на деловой стороне, включая строительство новой арены.
Теперь же президент клуба по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Нико Харрисон будет подчиняться непосредственно Дюмону, а не Кьюбану.
И хотя мнение многолетнего владельца «Далласа» по-прежнему будет иметь определенный вес при принятии решений по составу, у него больше не будет решающего права голоса по сделкам, выборам на драфте или подписаниям свободных агентов.
Кьюбан владел техасским клубом с 2000 года.