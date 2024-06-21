Марк Кьюбан больше не будет контролировать баскетбольные операции «Далласа»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Нико Харрисон Баскетбол

Марк Кьюбан теряет полный контроль над баскетбольными операциями «Далласа».

В ноябре 2023 года Кьюбан продал контрольной пакет «Мэверикс» семье Адельсон, в результате новым управляющим клубом стал Патрик Дюмон.

Изначально сообщалось, что Кьюбан сохранит контроль над баскетбольными операциями, в то время как Дюмон и Адельсоны сосредоточатся на деловой стороне, включая строительство новой арены.

Теперь же президент клуба по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Нико Харрисон будет подчиняться непосредственно Дюмону, а не Кьюбану.

И хотя мнение многолетнего владельца «Далласа» по-прежнему будет иметь определенный вес при принятии решений по составу, у него больше не будет решающего права голоса по сделкам, выборам на драфте или подписаниям свободных агентов.

Кьюбан владел техасским клубом с 2000 года.

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10 комментариев
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Ушла эпоха
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Ответ Я из Ленинграда.
... Рекомендую ознакомиться с биографией новой хозяйки. Интересный сюжет. Выводы по будущему "Далласа"—за вами.
Трампистка? Нормально для Техаса
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Спасибо за всё мр. Кьюбан. Жаль не получилось закончить эпоху на мажорной ноте. Надеюсь будет и дальше присутсвовать на матчах, его энергия и через экран заряжает
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Ответ Я из Ленинграда.
... Рекомендую ознакомиться с биографией новой хозяйки. Интересный сюжет. Выводы по будущему "Далласа"—за вами.
ознакомился, очень хорошая биография
+2
-1
+1
Ответ celtics7
Вот так: сначала, видимо, обещали оставить право голоса, а после по тихому выжимают из клуба.
Он сам поэтапно отстраняется. Говорили, что хочет в политику к демократам к следующему циклу, а для этого ему нужно перестать ассоциироваться с (если что) "самой белой командой в НБА". Что сейчас и в процессе.
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Как долго продержится при Мириам Кайри?))
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Ответ Noartik
Он сам поэтапно отстраняется. Говорили, что хочет в политику к демократам к следующему циклу, а для этого ему нужно перестать ассоциироваться с (если что) "самой белой командой в НБА". Что сейчас и в процессе.
Если к нему прилипла такая ассоциация, логичнее бы тогда в политику через республиканцев продвигаться)))
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