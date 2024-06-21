Марк Кьюбан больше не будет контролировать баскетбольные операции «Далласа»

Марк Кьюбан теряет полный контроль над баскетбольными операциями «Далласа».

В ноябре 2023 года продал контрольной пакет «Мэверикс» семье Адельсон, в результате новым управляющим клубом стал Патрик Дюмон.

Изначально сообщалось, что Кьюбан сохранит контроль над баскетбольными операциями, в то время как Дюмон и Адельсоны сосредоточатся на деловой стороне, включая строительство новой арены.

Теперь же президент клуба по баскетбольным операциям и генеральный менеджер Нико Харрисон будет подчиняться непосредственно Дюмону, а не Кьюбану.

И хотя мнение многолетнего владельца « » по-прежнему будет иметь определенный вес при принятии решений по составу, у него больше не будет решающего права голоса по сделкам, выборам на драфте или подписаниям свободных агентов.

Кьюбан владел техасским клубом с 2000 года.