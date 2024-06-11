Хосе Хуан Бареа: «Дирк Новицки навсегда останется величайшим игроком в истории «Мэвс»

Хосе Хуан Бареа назвал Дирка Новицки величайшим игроком в истории «Далласа».

Бывший игрок « » не согласился с владельцем клуба , который заявил, что лучше, чем Дирк Новицки.

«Нет, нет, нет, Дирк Новицки навсегда останется величайшим игроком «Мэвс» всех времен. Без вариантов. Лука может стать лучшим игроком в мире, но Дирк все равно останется величайшим игроком в истории «Мэвс», – сказал чемпион 2011 года.