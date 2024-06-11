Хосе Хуан Бареа: «Дирк Новицки навсегда останется величайшим игроком в истории «Мэвс»

Теги Даллас Хосе Хуан Бареа Дирк Новицки НБА Марк Кьюбан Лука Дончич Баскетбол

Хосе Хуан Бареа назвал Дирка Новицки величайшим игроком в истории «Далласа».

Бывший игрок «Далласа» Хосе Хуан Бареа не согласился с владельцем клуба Марком Кьюбаном, который заявил, что Лука Дончич лучше, чем Дирк Новицки.

«Нет, нет, нет, Дирк Новицки навсегда останется величайшим игроком «Мэвс» всех времен. Без вариантов. Лука может стать лучшим игроком в мире, но Дирк все равно останется величайшим игроком в истории «Мэвс», – сказал чемпион НБА 2011 года.

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