Марк Кьюбан: «Кайри Ирвинг любит Израиль»

Марк Кьюбан рассказал об отношении Кайри Ирвинга к Израилю.

Звездный игрок «Мэверикс» по ходу прошлого сезона получил 8-матчевую дисквалификацию за продвижение антисемитского фильма.

« любит Израиль. Я никогда не встречал человека с такой любовью внутри, как у него. В нем нет ничего плохого, и у него нет плохих помыслов.

Кайри хочет поддержать всех, израильтян и любую другую группу людей. Он хочет мира.

Я говорил с Кайри о палестино-израильском конфликте, о ХАМАС, и я сказал ему, что терроризм есть терроризм.

Вывесит ли он израильский флаг в случае нашей победы в чемпионате? Я бы хотел, чтобы это произошло (улыбается)», – заявил миноритарный владелец « ».