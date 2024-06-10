Марк Кьюбан: «Кайри Ирвинг любит Израиль»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Марк Кьюбан рассказал об отношении Кайри Ирвинга к Израилю.

Звездный игрок «Мэверикс» по ходу прошлого сезона получил 8-матчевую дисквалификацию за продвижение антисемитского фильма.

«Кайри любит Израиль. Я никогда не встречал человека с такой любовью внутри, как у него. В нем нет ничего плохого, и у него нет плохих помыслов.

Кайри хочет поддержать всех, израильтян и любую другую группу людей. Он хочет мира.

Я говорил с Кайри о палестино-израильском конфликте, о ХАМАС, и я сказал ему, что терроризм есть терроризм.

Вывесит ли он израильский флаг в случае нашей победы в чемпионате? Я бы хотел, чтобы это произошло (улыбается)», – заявил миноритарный владелец «Далласа».

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6 комментариев
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Дак он же не Израиль не любит, а евреев, тут другое)
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А, вот почему Кайри так проваливает серию. Он просто не хочет флаг израиля вывешивать)))
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