Марк Кьюбан: «Кайри Ирвинг любит Израиль»
Марк Кьюбан рассказал об отношении Кайри Ирвинга к Израилю.
Звездный игрок «Мэверикс» по ходу прошлого сезона получил 8-матчевую дисквалификацию за продвижение антисемитского фильма.
«Кайри любит Израиль. Я никогда не встречал человека с такой любовью внутри, как у него. В нем нет ничего плохого, и у него нет плохих помыслов.
Кайри хочет поддержать всех, израильтян и любую другую группу людей. Он хочет мира.
Я говорил с Кайри о палестино-израильском конфликте, о ХАМАС, и я сказал ему, что терроризм есть терроризм.
Вывесит ли он израильский флаг в случае нашей победы в чемпионате? Я бы хотел, чтобы это произошло (улыбается)», – заявил миноритарный владелец «Далласа».