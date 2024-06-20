Никита Курбанов останется в ЦСКА еще на год
Никита Курбанов продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне.
Московский ЦСКА согласовал условия нового однолетнего контракта с капитаном команды Никитой Курбановым (37 лет, 202 см), сообщает «Перехват».
В составе ЦСКА Курбанов стал трехкратным чемпионом Евролиги и восьмикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Форвард трижды уходил из клуба и трижды возвращался, в последний раз – в 2015 году.
В прошедшем сезоне Курбанов набирал 4,7 очка, 3,8 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.