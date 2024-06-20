Никита Курбанов останется в ЦСКА еще на год

Теги возможные переходы ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Никита Курбанов продолжит выступать за ЦСКА в следующем сезоне.

Московский ЦСКА согласовал условия нового однолетнего контракта с капитаном команды Никитой Курбановым (37 лет, 202 см), сообщает «Перехват».

В составе ЦСКА Курбанов стал трехкратным чемпионом Евролиги и восьмикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Форвард трижды уходил из клуба и трижды возвращался, в последний раз – в 2015 году.

В прошедшем сезоне Курбанов набирал 4,7 очка, 3,8 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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6 комментариев
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Дорога продолжается
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+6
Никакой пенсии! Никита очень ещё пригодится. Как без него?
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Ответ RayAllen20
Пора на пенсию
Зачем ему на пенсию ? Он намного атлетичнее, точнее и тактически грамотнее чем большенство игроков лиги
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Ответ Chistian Jadson
Зачем ему на пенсию ? Он намного атлетичнее, точнее и тактически грамотнее чем большенство игроков лиги
уже не торт
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