Пол Пирс: «Джейлен Браун показывал лучший баскетбол среди всех с финала конференции»

Пол Пирс оценил выступление Джейлена Брауна в плей-офф-2024.

Экс-игрок НБА, ныне эксперт считает, что защитник благодаря уровню игры имеет право называться лучшим баскетболистом «Селтикс» прямо сейчас.

«Джейлен Браун показывал лучший баскетбол среди всех, наверное, с финала конференции, когда он был признан MVP на Востоке. Не забыли об этом? И он перенес этот уровень в финал.

Он набирает в среднем 22 очка за матч, а еще 5 подборов и 5 передач, попадая 56% с игры. На своей половине он держит Луку, создавая ему проблемы. Он также защищается против Кайри, в общем, делает все, что нужно этой команде для победы.

прекрасно себя проявлял в последние несколько лет… и когда мы говорим прямо сейчас, что Джейлен – лучший игрок в команде, это многое говорит о том, насколько хороши эти «Селтикс». ведь даже не попал в символическую пятерку сезона... Он является, вероятно, одним из двух или трех лучших двусторонних игроков в лиге, не попадает при этом в пятерку сезона, выступая за команду с 64 победами – лучший результат в НБА.

Если бы он не только выиграл чемпионат, но и стал MVP финала, то это стало бы реабилитацией для него, потому что, по моему мнению, Джейлен Браун – самый недооцененный игрок в НБА сегодня.

И, по правде говоря, я не думаю, что самого Брауна волнует, лучший ли он игрок в команде. Эти парни так хотят выиграть чемпионат. Я не думаю, что Джейсону Тейтуму это важно. Все это многое говорит об этой команде», – заявил .