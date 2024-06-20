Дрэймонд Грин о «Бостоне»: «Объявить, как сильно они нацелены на 18-й титул, было безумием. Это достойно уважения»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин поздравил «Селтикс» с победой в НБА.

«Для клуба НБА публично объявить, как сильно они нацелены на 18-й титул, было безумием. Так не делают в лиге. Но они добились своей цели. Это достойно уважения.

Многие скажут, что нельзя так открыто говорить о своих стремлениях, потому что оппоненты будут настроены разрушить твои планы. Но они продолжали и продолжали говорить о 18-м баннере. Я уважаю это. Если вы не уважаете это, то я не уважаю вас. Потому что это самый показательный случай отстаивания своей позиции. Они отвечают за свои слова», – заключил форвард «Уорриорз».

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9 комментариев
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Ответ Мурзин Ринат
Комментарий скрыт
Йокич играет в баскетбол в свободное от скачек время. Его титул тоже не считаем?
+13
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+13
Я уважаю если вы уважаете то, что я вас уважаю. Если вы не уважаете то что я уважаю, то я не уважаю вас!
+10
-2
+8
Бостон заслужили...С победой ещё раз
+5
0
+5
Ответ Мурзин Ринат
Комментарий скрыт
который день страдаешь бедолага, напейся уже что-ли
+3
0
+3
Я очень уважаю альфа самцов, гав гав
+2
0
+2
"Если вы не уважаете это, то я не уважаю вас" - капец он заносчивый конечно.
+2
0
+2
Ответ culpa
Так он против профи играет, так что как раз считаем ещё как)
Ты видел Дончича? Разве это профи, когда у него такой лишний вес?
+2
-1
+1
Ответ szpakouski
Йокич играет в баскетбол в свободное от скачек время. Его титул тоже не считаем?
Так он против профи играет, так что как раз считаем ещё как)
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