Дрэймонд Грин о «Бостоне»: «Объявить, как сильно они нацелены на 18-й титул, было безумием. Это достойно уважения»

Дрэймонд Грин поздравил «Селтикс» с победой в НБА.

«Для клуба публично объявить, как сильно они нацелены на 18-й титул, было безумием. Так не делают в лиге. Но они добились своей цели. Это достойно уважения.

Многие скажут, что нельзя так открыто говорить о своих стремлениях, потому что оппоненты будут настроены разрушить твои планы. Но они продолжали и продолжали говорить о 18-м баннере. Я уважаю это. Если вы не уважаете это, то я не уважаю вас. Потому что это самый показательный случай отстаивания своей позиции. Они отвечают за свои слова», – заключил форвард «Уорриорз».