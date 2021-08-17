Миротич – самый высокооплачиваемый игрок Евролиги-21/22, Милутинов – 4-й, Шенгелия – 8-й (Eurohoops)

Портал Eurohoops опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги.

По оценке издания, больше всех за сезон вновь заработает форвард Никола Миротич, зарплата которого составляет около 4,5 миллиона долларов в год.

На втором и третьем местах в рейтинге – защитники действующего победителя Евролиги Шейн Ларкин и Василие Мицич, 3,7 и 3 миллиона в год соответственно. Мицич вошел в список благодаря подписанию нового контракта с «Эфесом» этим летом, который стал одним из крупнейших в истории европейского баскетбола.

Из ЦСКА в десятку попали центровой Никола Милутинов (2,5 миллиона) и форвард Торнике Шенгелия (1,8 миллиона).

Перешедшего в состав армейского клуба защитника больше нет в рейтинге. Eurohoops отмечает, что звездный баскетболист, заработавший 2,5 миллиона долларов в «Химках» за прошлый сезон, получает скромную зарплату в ЦСКА. Основной заработок Шведа составляет большая компенсация за расторжение контракта от потерявших профессиональный статус «Химок».

Также в список не вошел разыгрывающий Майк Джеймс, поскольку игрок, по последней информации, не будет заявлен за ЦСКА на Евролигу, американец и ЦСКА могут расторгнуть соглашение через некоторое время. По действующему контракту с армейцами Майк получает примерно такую же зарплату, как и Милутинов.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-21/22 по версии Eurohoops

1. Никола Миротич ( ) – 4,5 миллиона долларов в год

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 3,7 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 3 млн

4. Никола Милутинов (ЦСКА) – 2,5 млн

5. Ян Веселы («Фенербахче») – 2,3 млн

6. Эди Тавареш ( ) – 2 млн

7. Коло ( ) – 1,9 млн

8-11. Торнике Шенгелия (ЦСКА) – 1,8 млн

8-11. Костас Слукас ( ) – 1,8 млн

8-11. Ник Калатес («Барселона») – 1,8 млн

8-11. Кори Хиггинс («Барселона») – 1,8 млн

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