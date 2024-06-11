«Олимпиакос» подаст жалобу на «Панатинаикос» в связи с расистскими оскорблениями Айзейи Кэнана болельщиком

«Олимпиакос» собирается подать жалобу на «Панатинаикос».

Клуб намерен обратить внимание на расистские оскорбления в адрес защитника со стороны болельщика «Пао», который расположился рядом с площадкой во время третьего матча финальной серии между командами.

Инцидент произошел, когда до конца игры оставалось 9,5 секунд, а «зеленые» вели со счетом 83:76, который в итоге стал окончательным. На видео, запечатлевшем этот момент, можно увидеть, как мужчина имитирует движения шимпанзе во время общения с Кэнаном, который похлопал в ладоши в ответ.

Ожидается, что «Олимпиакос» подаст официальную жалобу во вторник.

Также поклонники «Пао» показывали американцу денежный жест. Кэнан демонстрировал тот же жест перед экс-игроком « » в конце второй игры серии в Пирее.

Четвертый матч пройдет в Афинах в среду.