«Олимпиакос» подаст жалобу на «Панатинаикос» в связи с расистскими оскорблениями Айзейи Кэнана болельщиком
«Олимпиакос» собирается подать жалобу на «Панатинаикос».
Клуб намерен обратить внимание на расистские оскорбления в адрес защитника Айзейи Кэнана со стороны болельщика «Пао», который расположился рядом с площадкой во время третьего матча финальной серии между командами.
Инцидент произошел, когда до конца игры оставалось 9,5 секунд, а «зеленые» вели со счетом 83:76, который в итоге стал окончательным. На видео, запечатлевшем этот момент, можно увидеть, как мужчина имитирует движения шимпанзе во время общения с Кэнаном, который похлопал в ладоши в ответ.
Ожидается, что «Олимпиакос» подаст официальную жалобу во вторник.
Также поклонники «Пао» показывали американцу денежный жест. Кэнан демонстрировал тот же жест перед экс-игроком «Олимпиакоса» Костасом Слукасом в конце второй игры серии в Пирее.
Четвертый матч пройдет в Афинах в среду.