«Олимпиакос» подаст жалобу на «Панатинаикос» в связи с расистскими оскорблениями Айзейи Кэнана болельщиком

Теги происшествия Олимпиакос Панатинаикос болельщики чемпионат Греции Костас Слукас Айзейя Кэнан Баскетбол

«Олимпиакос» собирается подать жалобу на «Панатинаикос».

Клуб намерен обратить внимание на расистские оскорбления в адрес защитника Айзейи Кэнана со стороны болельщика «Пао», который расположился рядом с площадкой во время третьего матча финальной серии между командами.

Инцидент произошел, когда до конца игры оставалось 9,5 секунд, а «зеленые» вели со счетом 83:76, который в итоге стал окончательным. На видео, запечатлевшем этот момент, можно увидеть, как мужчина имитирует движения шимпанзе во время общения с Кэнаном, который похлопал в ладоши в ответ.

Ожидается, что «Олимпиакос» подаст официальную жалобу во вторник.

Также поклонники «Пао» показывали американцу денежный жест. Кэнан демонстрировал тот же жест перед экс-игроком «Олимпиакоса» Костасом Слукасом в конце второй игры серии в Пирее.

Четвертый матч пройдет в Афинах в среду.

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2 комментария
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Что с ними .То ПАО плачет и жалуется на Маккаби...То обдолбыш,хозяин ПАО после победы не может открыть глаза во время пресс конференции... Теперь они жалуются друг на друга... Алё, эллины,что с Вами ???
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Дело Винисиуса живёт
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