Представлена новая модель именных кроссовок Донована Митчелла
У Донована Митчелла скоро выйдет новая модель именных кроссовок.
Модель D.O.N Issue 6 была официально представлена во вторник.
Новые именные кроссовки звезды «Кавальерс» поступят в продажу 5 июля и будут стоить 120 долларов.
Новодел абсолютно дизайнерски не цепляет и не запоминается.
Очень нравится переиздание классических моделей, когда к легендарной внешности обуви добавляют начинку в виде современных передовых технологий.
вот то, что лайтстрайк промежуточная подошва, которая плоха для тех, кто 100кг+, да. Но по дизайну вопросов не так много.
На вкус и цвет...
А говнодавством и старпёрством можно что угодно назвать, было бы желание)
Поэтому не согласился бы, что высокие кроссовки - это профанация или эффект плацебо))
Возможно, значение имеет личная физиология и анатомические особенности конкретного человека.
это у вас просто из-за ощущения скованности галика кажется, что мол зажат и защищен. но нет)
ну и, кстати, для коленей оч плохо ещё, когда галик зажат.