Представлена новая модель именных кроссовок Донована Митчелла

Теги Кливленд НБА Баскетбол - фото кроссовки adidas Донован Митчелл Баскетбол

У Донована Митчелла скоро выйдет новая модель именных кроссовок.

Модель D.O.N Issue 6 была официально представлена во вторник.

Новые именные кроссовки звезды «Кавальерс» поступят в продажу 5 июля и будут стоить 120 долларов.

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14 комментариев
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Очередная безликая модель от трехполос
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На законы похоже
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Судя по названию, это именная модель Кадырова
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Ответ Misha_Sapunov
какие были ликие напомни. может от других брендов
Для меня запоминающиеся и харизматичные баскетбольные кроссовки - это классические модели 90-ых и отчасти 00-ых.
Новодел абсолютно дизайнерски не цепляет и не запоминается.
Очень нравится переиздание классических моделей, когда к легендарной внешности обуви добавляют начинку в виде современных передовых технологий.
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Ответ Hansbrough
Для меня запоминающиеся и харизматичные баскетбольные кроссовки - это классические модели 90-ых и отчасти 00-ых. Новодел абсолютно дизайнерски не цепляет и не запоминается. Очень нравится переиздание классических моделей, когда к легендарной внешности обуви добавляют начинку в виде современных передовых технологий.
ну это старперство ж чистой воды. сейчас кроссовки более лаконичные, нежели говнодавский стиль прошлого, полюбившийся тем кому за 35. чисто вкусовщина это. мне например нравятся низкие и более аккуратные. так что не стоит обвинять дизайнеров. можно просто попердеть о прошлом))
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Ответ Misha_Sapunov
какие были ликие напомни. может от других брендов
а он тебе и не ответит) по мне так наоборот слишком много цветов и всяких дизайнерских штучек добавляют последние лет 5, что найки, что Адик.
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Ответ kirill5823
Очередная безликая модель от трехполос
что в твоём понимании не безликое?
вот то, что лайтстрайк промежуточная подошва, которая плоха для тех, кто 100кг+, да. Но по дизайну вопросов не так много.
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Ответ Misha_Sapunov
ну это старперство ж чистой воды. сейчас кроссовки более лаконичные, нежели говнодавский стиль прошлого, полюбившийся тем кому за 35. чисто вкусовщина это. мне например нравятся низкие и более аккуратные. так что не стоит обвинять дизайнеров. можно просто попердеть о прошлом))
С такой логикой можно прийти к тому, что нынешний минимализм в обуви - это реинкарнация ещё более дремучего старпёрства и пенсионерства из 70-ых и 80-ых, когда играли в полукедах-тапочках.
На вкус и цвет...
А говнодавством и старпёрством можно что угодно назвать, было бы желание)
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Ответ Hansbrough
С такой логикой можно прийти к тому, что нынешний минимализм в обуви - это реинкарнация ещё более дремучего старпёрства и пенсионерства из 70-ых и 80-ых, когда играли в полукедах-тапочках. На вкус и цвет... А говнодавством и старпёрством можно что угодно назвать, было бы желание)
отчасти да. мода чиклична. единственное, что можно добавить, что кросы стали более технологичны и более компактный дизайн сыграл в этом роль
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Ответ Misha_Sapunov
отчасти да. мода чиклична. единственное, что можно добавить, что кросы стали более технологичны и более компактный дизайн сыграл в этом роль
Скорее наоборот, высокие технологии сыграли роль в том, что сегодня дизайнеры могут проектировать малогабаритную обувь, не теряющую при этом защитных свойств)
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Ответ Hansbrough
Скорее наоборот, высокие технологии сыграли роль в том, что сегодня дизайнеры могут проектировать малогабаритную обувь, не теряющую при этом защитных свойств)
тут сложно сказать. высокие кроссы оказались профанацией. высота как оказалось, не защищала не то что ни от чего, так ещё и способствовала травмам зачастую. все полезные технологии кросс это тракцияч стабильность подошвы и как они сидят. так чо вопрос спорный.
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Ответ Misha_Sapunov
тут сложно сказать. высокие кроссы оказались профанацией. высота как оказалось, не защищала не то что ни от чего, так ещё и способствовала травмам зачастую. все полезные технологии кросс это тракцияч стабильность подошвы и как они сидят. так чо вопрос спорный.
Не знаю, по личному опыту в высоких кроссовках игралось куда безопасней и травмы голеностопа случались в разы реже. Но, конечно, при этом страдала подвижность и резкость, немного замедляли массивные кроссовки.
Поэтому не согласился бы, что высокие кроссовки - это профанация или эффект плацебо))
Возможно, значение имеет личная физиология и анатомические особенности конкретного человека.
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Ответ Hansbrough
Не знаю, по личному опыту в высоких кроссовках игралось куда безопасней и травмы голеностопа случались в разы реже. Но, конечно, при этом страдала подвижность и резкость, немного замедляли массивные кроссовки. Поэтому не согласился бы, что высокие кроссовки - это профанация или эффект плацебо)) Возможно, значение имеет личная физиология и анатомические особенности конкретного человека.
да нет. уже провели кучу исследований и тд. высокие кросы только нарушают естественноть движений, что приводит к травмам. при этом, когда галик идёт на скрутку или полвороь они все равно не спасают.
это у вас просто из-за ощущения скованности галика кажется, что мол зажат и защищен. но нет)
ну и, кстати, для коленей оч плохо ещё, когда галик зажат.
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