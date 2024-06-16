Донован Митчелл хочет, чтобы «Кливленд» сохранил Джарретта Аллена

«Кливленд», скорее всего, сохранит Джарретта Аллена.

Одна из причин, по которой «Кавальерс» не хотят обменивать своего стартового центрового, заключается в том, что звездный защитник является поклонником Аллена и не хочет терять такого партнера по команде, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Ожидается, что « » предложит Митчеллу максимальное продление контракта на четыре года. Одной из тем на переговорах о продлении, вероятно, будет построение состава, в том числе сохранение Аллена.

Контракт Аллена рассчитан до конца сезона-2025/26.

Известно, что «Новый Орлеан» проявляет серьезный интерес к Аллену.