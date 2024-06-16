Донован Митчелл хочет, чтобы «Кливленд» сохранил Джарретта Аллена

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Джарретт Аллен Баскетбол

«Кливленд», скорее всего, сохранит Джарретта Аллена.

Одна из причин, по которой «Кавальерс» не хотят обменивать своего стартового центрового, заключается в том, что звездный защитник Донован Митчелл является поклонником Аллена и не хочет терять такого партнера по команде, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Ожидается, что «Кливленд» предложит Митчеллу максимальное продление контракта на четыре года. Одной из тем на переговорах о продлении, вероятно, будет построение состава, в том числе сохранение Аллена.

Контракт Аллена рассчитан до конца сезона-2025/26.

Известно, что «Новый Орлеан» проявляет серьезный интерес к Аллену.

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