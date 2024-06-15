«Уверен, что это то, что тебе нужно?» Близкие к Редику люди ставят под вопрос переход на тренерскую работу

Близкие к Джей Джей Редику люди ставят под вопрос переход на тренерскую работу.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Я знаю, что в его жизни есть люди, которые спрашивают: «Уверен, что это именно то, что тебе нужно? Это именно то, что ты ищешь? Потому что это такая сложная работа», – рассказал журналист.

В эти выходные у 39-летнего , который никогда ранее не работал тренером, запланировано официальное собеседование в « ».

После завершения игровой карьеры Джей Джей работал на телевидении и вел подкаст, сейчас он освещает финальную серию на канале ESPN.