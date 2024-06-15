«Уверен, что это то, что тебе нужно?» Близкие к Редику люди ставят под вопрос переход на тренерскую работу

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Близкие к Джей Джей Редику люди ставят под вопрос переход на тренерскую работу.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Я знаю, что в его жизни есть люди, которые спрашивают: «Уверен, что это именно то, что тебе нужно? Это именно то, что ты ищешь? Потому что это такая сложная работа», – рассказал журналист.

В эти выходные у 39-летнего Редика, который никогда ранее не работал тренером, запланировано официальное собеседование в «Лейкерс».

После завершения игровой карьеры Джей Джей работал на телевидении и вел подкаст, сейчас он освещает финальную серию НБА на канале ESPN.

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1 комментарий
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Да харе ваньку валять
Позвоните мне сделаю 10 место под ключ за 10 млн в год
Редик лучше меня и не сделает
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