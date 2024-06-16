Джейсон Тейтум: «Любовь и поддержка Бостона хорошо чувствуется. У нас потрясающие болельщики»

Теги Бостон Даллас НБА болельщики НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум высказался о поддержке болельщиков «Селтикс».

«Поддержка очень заметна на данном этапе сезона, во время плей-офф, особенно во время финальной серии, когда гуляешь по городу или заезжаешь на заправку. Вчера я ходил есть мороженое. Повсюду экипировка «Селтикс». Все в восторге от нашей команды, от того, чего мы добились, и от того, чего мы можем добиться.

Любовь и поддержка Бостона очень хорошо чувствуется. Город желает нашей победы. Я не испытываю давление из-за этого. У нас потрясающие болельщики», – сказал форвард «Селтикс».

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4 комментария
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Ответьте взаимностью своим болельщикам в пятой игре.Меньше слов, больше дела.Шевелим булками ,господа игроки Бостон Селтикс..
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*...осталось только себя проявить..*
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