Джейсон Тейтум: «Любовь и поддержка Бостона хорошо чувствуется. У нас потрясающие болельщики»

Джейсон Тейтум высказался о поддержке болельщиков «Селтикс».

«Поддержка очень заметна на данном этапе сезона, во время плей-офф, особенно во время финальной серии, когда гуляешь по городу или заезжаешь на заправку. Вчера я ходил есть мороженое. Повсюду экипировка «Селтикс». Все в восторге от нашей команды, от того, чего мы добились, и от того, чего мы можем добиться.

Любовь и поддержка очень хорошо чувствуется. Город желает нашей победы. Я не испытываю давление из-за этого. У нас потрясающие болельщики», – сказал форвард «Селтикс».