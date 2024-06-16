Боб Кузи: «Дончич выглядит как дальнобойщик, а играет как Майкл Джордан»

Теги Бостон Даллас НБА Боб Кузи Дрю Холидэй НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Деррик Уайт Баскетбол

Боб Кузи высоко оценил выступление Луки Дончича.

«Основная сила «Далласа» – в их задней линии из Луки Дончича и Кайри Ирвинга. К сожалению, в этой серии они противостоят лучшим оборонительным защитникам лиги – Деррику Уайту и Дрю Холидэю. Кайри Ирвинг не смог показать себя в первых играх, но вернулся в последних двух. Дончич – стабилен. Он невероятно талантлив. Выглядит как дальнобойщик, а играет как Майкл Джордан. Он будет делать свое дело, его нельзя выключить.

Но Уайт и Холидэй не дают им контролировать ход матча. Дончич может набирать 30, но этого недостаточно, чтобы определить исход игры. И это делает противостояние команд очень неудобным для «Далласа», – заключил легендарный игрок «Бостона». 

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4 комментария
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ему просто саныч в напарники нужен
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ни Деррик, ни Дрю при всех своих умениях, не защитники против Луки. Тут нужен кто-то побольше размером с огромной рамой, типа праймового Пи Джей Такера или Кавая
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Бобу Кузи уже лет 150 где-то должно быть
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