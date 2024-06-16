Боб Кузи: «Дончич выглядит как дальнобойщик, а играет как Майкл Джордан»

Боб Кузи высоко оценил выступление Луки Дончича.

«Основная сила «Далласа» – в их задней линии из и . К сожалению, в этой серии они противостоят лучшим оборонительным защитникам лиги – и Дрю Холидэю. Кайри Ирвинг не смог показать себя в первых играх, но вернулся в последних двух. Дончич – стабилен. Он невероятно талантлив. Выглядит как дальнобойщик, а играет как Майкл Джордан. Он будет делать свое дело, его нельзя выключить.

Но Уайт и Холидэй не дают им контролировать ход матча. Дончич может набирать 30, но этого недостаточно, чтобы определить исход игры. И это делает противостояние команд очень неудобным для « », – заключил легендарный игрок « ».