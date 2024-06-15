Кайри Ирвинг: «Горжусь тем, как Дончич отреагировал на критику. Я ожидал от него именно этого»

Кайри Ирвинг отдал должное Луке Дончичу, который подвергся жесткой критике.

После третьего матча финала против «Селтикс» словенца ругали за игру в защите и поведение в целом.

В четвертой встрече « » победил 122:84, 1-3.

«Сегодня Лука заставил некоторых людей проглотить свои слова. Говорю это без негатива... Для него это первый опыт выступления на столь высоком уровне, и он впервые узнал, что происходит, когда играешь не так, как от тебя этого ждут. И он отреагировал очень хорошо. Я этого ожидал. Думаю, многие люди, которые знают Луку, этого ожидали. Сегодня вечером он сделал некоторые вещи, которыми я очень гордился и которые говорят о его росте.

Говорил парням – и это актуально в случае с Лукой – что важно подальше держаться от социальных сетей, насколько это возможно, и просто наслаждаться моментом. Дело не только в том, чтобы дойти до этого момента, дело в том, чтобы выяснить мелкие нюансы, которые необходимы, если хочешь одержать победу на этой стадии. Вот в чем дело, на этом мы должны сосредоточиться.

Это то, о чем мы говорили с самого начала серии. Речь о нашем росте, движении в правильном направлении и понимании того, как нам побеждать, учитывая все эти внешние факторы.

Лука отлично справился со всем этим сегодня вечером. Надеюсь, мы сможем продлить эту серию. Но мы знаем, что нам все еще нужно показывать лучшую игру и контролировать то, что зависит от нас», – заявил защитник «Мэверикс».