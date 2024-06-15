Кайри Ирвинг: «Горжусь тем, как Дончич отреагировал на критику. Я ожидал от него именно этого»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг отдал должное Луке Дончичу, который подвергся жесткой критике.

После третьего матча финала против «Селтикс» словенца ругали за игру в защите и поведение в целом.

В четвертой встрече «Даллас» победил 122:84, 1-3.

«Сегодня Лука заставил некоторых людей проглотить свои слова. Говорю это без негатива... Для него это первый опыт выступления на столь высоком уровне, и он впервые узнал, что происходит, когда играешь не так, как от тебя этого ждут. И он отреагировал очень хорошо. Я этого ожидал. Думаю, многие люди, которые знают Луку, этого ожидали. Сегодня вечером он сделал некоторые вещи, которыми я очень гордился и которые говорят о его росте.

Говорил парням – и это актуально в случае с Лукой – что важно подальше держаться от социальных сетей, насколько это возможно, и просто наслаждаться моментом. Дело не только в том, чтобы дойти до этого момента, дело в том, чтобы выяснить мелкие нюансы, которые необходимы, если хочешь одержать победу на этой стадии. Вот в чем дело, на этом мы должны сосредоточиться.

Это то, о чем мы говорили с самого начала серии. Речь о нашем росте, движении в правильном направлении и понимании того, как нам побеждать, учитывая все эти внешние факторы.

Лука отлично справился со всем этим сегодня вечером. Надеюсь, мы сможем продлить эту серию. Но мы знаем, что нам все еще нужно показывать лучшую игру и контролировать то, что зависит от нас», – заявил защитник «Мэверикс».

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8 комментариев
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а ты сам....Кайри...играть не пробовал?
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Лука прислушался к критике и советам комментаторов спорта и исправился...
Надолго ли...
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Ответ RayAllen20
Чел ты бы вообще молчал, провалил три игры. И за 8 лет мог что нибудь новое придумать, чем дриблинг направо, степ бэк и треха.
Как он мог провалить 3 игры , если провалил первые 2 , во второй набрал 35 , и в третьей набрал 21 за 2,5 четверти
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Ответ RayAllen20
Чел ты бы вообще молчал, провалил три игры. И за 8 лет мог что нибудь новое придумать, чем дриблинг направо, степ бэк и треха.
Как он мог провалить 3 игры , если провалил первые 2 , во второй набрал 35 , и в третьей набрал 21 за 2,5 четверти
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Ответ RayAllen20
Чел ты бы вообще молчал, провалил три игры. И за 8 лет мог что нибудь новое придумать, чем дриблинг направо, степ бэк и треха.
Этого его игровой стиль и причём у него рост 188 см. По каким аспектам он может придумать кроме дриблинга. В защите он нормально играет для своего роста, а в нападение один из лучших игроков лиги.
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Ответ Тутовый Целкопряд
Как он мог провалить 3 игры , если провалил первые 2 , во второй набрал 35 , и в третьей набрал 21 за 2,5 четверти
Псомотри концовку третей игры, после того как лука за 6 фолов сел. Да, провалил.
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