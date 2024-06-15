Никола Топич получил приглашение в «зеленую комнату» драфта-2024

Никола Топич получил приглашение лично посетить драфт НБА.

Первыми приглашенными в «зеленую комнату» на драфте-2024 стали Заккари Рисаше, Алекс Сарр, Донован Клинган, Рид Шеппард, Матас Бузелис, Стефон Касл, Долтон Кнехт, Тиджане Салаун, Рон Холланд, Коди Уильямс, Девин Картер и Джа’Кобе Уолтер.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

18-летний сербский разыгрывающий получил частичный разрыв передней крестообразной связки колена во время первого матча финала Адриатической лиги. Он может пропустить дебютный сезон в .

Игрок упал в прогнозах ESPN до 10-го места. На начальном этапе сезона-23/24 баскетболист претендовал на первую строчку.

