Андрей Ватутин: «Оливье Хэнлан здорово помог на нашем пути к чемпионству»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Оливье Хэнлан Баскетбол

Андрей Ватутин прокомментировал расставание с Оливье Хэнланом.

«Оливье пришел в нашу команду в непростой период, когда нам было необходимо срочное усиление, проявил себя истинным профессионалом и в кратчайшие сроки сумел освоиться в ЦСКА и стать важнейшим игроком ротации. Он здорово помог на нашем пути к чемпионству, заслуженно добавив себе в коллекцию золото Лиги ВТБ.

Уверен, что Хэнлана ждет еще много успехов на следующих этапах карьеры, хочу искренне поблагодарить его за выступления в нашей команде и пожелать удачи в будущем», – сказал президент ЦСКА.

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