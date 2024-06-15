Андрей Ватутин: «Оливье Хэнлан здорово помог на нашем пути к чемпионству»

Андрей Ватутин прокомментировал расставание с Оливье Хэнланом.

« пришел в нашу команду в непростой период, когда нам было необходимо срочное усиление, проявил себя истинным профессионалом и в кратчайшие сроки сумел освоиться в ЦСКА и стать важнейшим игроком ротации. Он здорово помог на нашем пути к чемпионству, заслуженно добавив себе в коллекцию золото Лиги ВТБ.

Уверен, что Хэнлана ждет еще много успехов на следующих этапах карьеры, хочу искренне поблагодарить его за выступления в нашей команде и пожелать удачи в будущем», – сказал президент .