«Локомотив-Кубань» сохранил Патрика Миллера

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Патрик Миллер Баскетбол

«Локомотив-Кубань» решил сохранить в составе Патрика Миллера.

Краснодарский клуб активировал опцию в контракте Миллера (31 год, 185 см).

Сезон-24/25 американский разыгрывающий проведет в Краснодаре.

На финише завершившегося чемпионата Единой лиги ВТБ Миллер в среднем набирал 11,9 очка, 3,7 передачи и 2,2 подбора за игру.

Спортивный директор «Локо» Виктор Мелешенко прокомментировал решение продолжить сотрудничество с легионером.

«Мы положительно оцениваем то, как Миллер проявил себя за тот небольшой отрезок чемпионата, что он провел в нашем составе. Патрик привнес надежность в организацию командной игры, проявил себя как неуступчивый защитник и, что важно отметить, заслужил уважение своим профессиональным отношением к делу как в матчах, так и за пределами площадки. Он обладает качествами лидера, необходимыми для игрока его позиции, и пользуется доверием у партнеров. Уверены, что его опыт в следующем сезоне будет очень полезен команде», – сказал Мелешенко.

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