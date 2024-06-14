«Локомотив-Кубань» сохранил Патрика Миллера

«Локомотив-Кубань» решил сохранить в составе Патрика Миллера.

Краснодарский клуб активировал опцию в контракте Миллера (31 год, 185 см).

Сезон-24/25 американский разыгрывающий проведет в Краснодаре.

На финише завершившегося чемпионата лиги ВТБ Миллер в среднем набирал 11,9 очка, 3,7 передачи и 2,2 подбора за игру.

Спортивный директор « » Виктор Мелешенко прокомментировал решение продолжить сотрудничество с легионером.

«Мы положительно оцениваем то, как Миллер проявил себя за тот небольшой отрезок чемпионата, что он провел в нашем составе. Патрик привнес надежность в организацию командной игры, проявил себя как неуступчивый защитник и, что важно отметить, заслужил уважение своим профессиональным отношением к делу как в матчах, так и за пределами площадки. Он обладает качествами лидера, необходимыми для игрока его позиции, и пользуется доверием у партнеров. Уверены, что его опыт в следующем сезоне будет очень полезен команде», – сказал Мелешенко.