Боб Кузи: «Селтикс» показали всем, что Кайри Ирвинг не является суперзвездой»

Теги Бостон Даллас НБА Боб Кузи НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Боб Кузи считает, что Кайри Ирвинг провалился в финале.

«Селтикс показали, что Кайри Ирвинг не является суперзвездой. Его жестко закрыли. Они даже не сдваиваются на нем. Просто останавливают один на один.

Кайри выкладывается по полной, но «Селтикс» справляются с большей частью его приемов. Он больше не может считаться суперзвездой. Такие серии в плей-офф нужны, чтобы определить твое место в иерархии», – заявил член Зала славы баскетбола.

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6 комментариев
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Здоровья старине Бобу, 95 лет на секундочку. Мой первый тренер говорил, что он придумал перевод под ногой! Столько лет я это помню!
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Зато ты был суперзвездой!
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Где ж тогда Тейтум в иерархии?
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Он талантливый сукин сын …пожалуй всё
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Он и не был супер-звездой
+1
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Если Кайри не суперзвезда, то Пи Джей Вашингтон вообще ролевик какой-то получается?
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