Боб Кузи: «Селтикс» показали всем, что Кайри Ирвинг не является суперзвездой»

Боб Кузи считает, что Кайри Ирвинг провалился в финале.

«Селтикс показали, что не является суперзвездой. Его жестко закрыли. Они даже не сдваиваются на нем. Просто останавливают один на один.

Кайри выкладывается по полной, но «Селтикс» справляются с большей частью его приемов. Он больше не может считаться суперзвездой. Такие серии в плей-офф нужны, чтобы определить твое место в иерархии», – заявил член Зала славы баскетбола.