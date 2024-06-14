Стивен Эй Смит о Джейлене Брауне: «Этот парень подходит для раскрутки, как никто другой»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит высоко оценил медийные перспективы Джейлена Брауна.

«Блестящий молодой человек. Талант суперзвездного уровня. 300-миллионный контракт. Идеальный гражданин. Не попадает в неприятности. Активист по зову сердца. Политически подкованный. Говорит то, что думает. Не боится противостоять власти. Кажется, мусульманин. Я говорю обо всем этом, потому что он должен быть в каждой дискуссии о центральных фигурах лиги. Этот парень подходит для раскрутки, как никто другой», – заключил эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Кажется, мусульманин и, скорее всего, сила земли
+9
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+9
Ну доля правды в этом действительно есть. Чел, который не просто числился в школе/универе, а учился, и довольно хорошо, играет на фортепиано, гитаре, изучает языки. Ходил читать лекцию в Массачуссетский, балуется робототехникой, в НАСА ездил недавно, что-то там с умным видом послушал. Парень и правда не бестолковый.
Самый молодой вице-президент профсоюза игроков, кстати
+4
0
+4
А в прошлом ПО был человеком который не умеет водить мяч. Как быстро пресса его полюбила
+5
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+3
Норм переобулся, а всего месяц назад говорил "источник из лиги сказал что Браун никому не нравится"
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Мусульманин, вегетарианец, анимешник
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Гений, миллиардер, плейбой, филантроп
+1
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