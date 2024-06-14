Стивен Эй Смит о Джейлене Брауне: «Этот парень подходит для раскрутки, как никто другой»

Стивен Эй Смит высоко оценил медийные перспективы Джейлена Брауна.

«Блестящий молодой человек. Талант суперзвездного уровня. 300-миллионный контракт. Идеальный гражданин. Не попадает в неприятности. Активист по зову сердца. Политически подкованный. Говорит то, что думает. Не боится противостоять власти. Кажется, мусульманин. Я говорю обо всем этом, потому что он должен быть в каждой дискуссии о центральных фигурах лиги. Этот парень подходит для раскрутки, как никто другой», – заключил эксперт ESPN.