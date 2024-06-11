Скип Бэйлесс: «Дрю Холидэй лучше Дэмиана Лилларда»
Скип Бэйлесс считает, что Дрю Холидэй превосходит Дэмиана Лилларда.
Во втором матче финала НБА Холидэй помог «Бостону» удвоить преимущество в серии с «Далласом» (105:98, 2-0), он стал самым результативным игроком встречи с 26 очками и не допустил ни одной потери.
«Дрю Холидэй лучше Дэмиана Лилларда как баскетболист», – написал журналист в социальных сетях.
Осенью 2023 года «Портленд» обменял Лилларда в «Милуоки» в трехсторонней сделке, получив среди прочих активов Холидэя.
Чемпион НБА в составе «Бакс» затем был отправлен в «Селтикс».
И себя ослабили и прямого конкурента усилили
Касательно обмена думаю все в итоге выиграли от этого обмена. Дрю сейчас так вообще на хайпе. Лиллард бодро начал в Милке и реализовывал в клатче. (для чего собственно его и брали). Решаю самую главную проблему прошлого года. Есть нюанс с назначением Дока что я не понял как и все наверное. Но даже с этими вводными они почти весь сезон шли вторыми на востоке. Но от травм никто не застрахован. Как по мне этот обмен напоминает историю с Сабонисом и Халибертоном. Обе команды выиграли по итогу, пусть и обмен не был прямым.
Они точно так же вылетели в первом раунде , так же из-за травмы Янниса. С Бадом, Холлидеем и тд. И что самое забавное, кроме чемпионского года, они каждый раз проигрывали из-за ограниченности атаки. В один сезон повезло. В остальном ставили стену, Бакс сыпались. Они решили это изменить, хорошая затея. Результат плохой. Но команду так и не видели в полной боевой готовности в плей-офф. Что-то мне подсказывает, что ничего не изменится. Будут так же побеждать на классе и сразу же сливаться любой команде, которая понимает как играть в защите против Янниса. Но в лиге, где всякие Атланты из года в год повторяют один и тот же сценарий, любая такая попытка радует простых подпивасов вроде меня