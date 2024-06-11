Скип Бэйлесс: «Дрю Холидэй лучше Дэмиана Лилларда»

Теги Бостон Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Скип Бэйлесс Баскетбол

Скип Бэйлесс считает, что Дрю Холидэй превосходит Дэмиана Лилларда.

Во втором матче финала НБА Холидэй помог «Бостону» удвоить преимущество в серии с «Далласом» (105:98, 2-0), он стал самым результативным игроком встречи с 26 очками и не допустил ни одной потери.

«Дрю Холидэй лучше Дэмиана Лилларда как баскетболист», – написал журналист в социальных сетях.

Осенью 2023 года «Портленд» обменял Лилларда в «Милуоки» в трехсторонней сделке, получив среди прочих активов Холидэя. 

Чемпион НБА в составе «Бакс» затем был отправлен в «Селтикс».

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
забавно - за гайкой гнался Дэйм в Милуоки, а получит ее Дрю)
+22
-1
+21
Милуоки этим обменом по сути выиграл титул...для Бостона.
И себя ослабили и прямого конкурента усилили
+20
-1
+19
Ответ NastyNay
Милуоки этим обменом по сути выиграл титул...для Бостона. И себя ослабили и прямого конкурента усилили
Бакс, такое ощущение, всего за один год загнали себя в полную задницу. Ладно, вы Бада уволили, Гриффин что-то там начал пробовать строить под своё видение игры, но, боже, Док, мать его, Риверс в середине сезона, красавчики, давайте снова начинать с нуля. Дэйм, который только скорить умеет, и то, не всегда получается. Яннис, по-моему, ещё раньше уже начал скучать в Бакс, теперь, я уверен, начнёт посматривать по сторонам. А там ещё и Лопез не молодеет, Миддлтон не молодеет и здоровее не становится. А Бостон-то никуда не денется в следующем сезоне.
+8
0
+8
Популизм во всей красе. Сейчас легко такие вещи писать, но достаточно взглянуть на историю сезонов Бакс чтобы понять, что не все так однозначно. Холидей великолепный игрок, эталонный «звездный ролевик» если такое понятие применимо. Бакс выигрывал титул между прочим с Холидеем в роли третьей опции в атаке, когда Миддлтон был в прайме, когда Брук был моложе, когда в старте у них играл Дивинченцо, на банке сидели Портис, Аллен и Такер (который еще был живой) у кого-то есть вопросы по уровню этих игроков? После этого, они растеряли Донте, Алена и Такера, Лопес стареет, Миддлтон погряз в травмах и не тянет быть второй звездой команды, лишь эпизодически давая свой уровень игры в атаке. Результат мы видели и знаем. Команде нужна была перестройка, они на нее пошли, а Холидей действительно великолепен, когда ему нет нужды быть постоянно второй звездой и опцией в атаке команды, все-таки в этой роли он достаточно ограничен. Сейчас же Холидей попал в идеальные для себя условия, где есть возможность максимально сосредоточиться на своих лучших качествах в защите и эпизодически тащить в атаке, когда дают пространство и идет игра. Холидей не лучше Лилларда как звезда точно, но лучше как пазл чемпионской команды, это тоже точно. Будь в Милуоки возможность сохранить Джру и обменять Криса они точно поступили бы именно так, но такой опции точно не было, у них слишком разная стоимость на рынке. Рад за Джру, он оказался именно там где ему место, рад как фанат Милуоки и никакой желчи не испытываю, у Миллуоки же проблема не в Дейме, он хорош, проблема в уровне остальных игроков. Надеюсь в межсезонье менеджмент сможет эту проблему исправить.
+7
-1
+6
Ответ NastyNay
Милуоки этим обменом по сути выиграл титул...для Бостона. И себя ослабили и прямого конкурента усилили
обмен для Бостона вышел хороший, но у Бакс помимо Дэйма появились физрук и травмы)
+4
0
+4
Все я устал читать этот бред. Люди будто не видели Милку прошлого года. Где они почти все в здоровом состоянии отлетели без шансов в первом раунде. (а как мы помним чемпионами в НБА становятся часто просто команды без травм) Та команда с Дрю была абсолютно импотента в нападении и это на минуточку с одним из главных кандидатов на МВП того сезона. Я обожаю Дрю, мне он напоминает моего любимого "first team all defense" мать его Тони Аллена. Но Бад все выжал из этой команды. Плюс сам чудил неоднократно.
Касательно обмена думаю все в итоге выиграли от этого обмена. Дрю сейчас так вообще на хайпе. Лиллард бодро начал в Милке и реализовывал в клатче. (для чего собственно его и брали). Решаю самую главную проблему прошлого года. Есть нюанс с назначением Дока что я не понял как и все наверное. Но даже с этими вводными они почти весь сезон шли вторыми на востоке. Но от травм никто не застрахован. Как по мне этот обмен напоминает историю с Сабонисом и Халибертоном. Обе команды выиграли по итогу, пусть и обмен не был прямым.
+2
0
+2
Ответ ВладиславМартынов
Бакс, такое ощущение, всего за один год загнали себя в полную задницу. Ладно, вы Бада уволили, Гриффин что-то там начал пробовать строить под своё видение игры, но, боже, Док, мать его, Риверс в середине сезона, красавчики, давайте снова начинать с нуля. Дэйм, который только скорить умеет, и то, не всегда получается. Яннис, по-моему, ещё раньше уже начал скучать в Бакс, теперь, я уверен, начнёт посматривать по сторонам. А там ещё и Лопез не молодеет, Миддлтон не молодеет и здоровее не становится. А Бостон-то никуда не денется в следующем сезоне.
Да они и так были в полной заднице. Я не понимаю, почему люди думают, что до всех этих решений было лучше. Ну кроме того, что костяк был на год моложе.

Они точно так же вылетели в первом раунде , так же из-за травмы Янниса. С Бадом, Холлидеем и тд. И что самое забавное, кроме чемпионского года, они каждый раз проигрывали из-за ограниченности атаки. В один сезон повезло. В остальном ставили стену, Бакс сыпались. Они решили это изменить, хорошая затея. Результат плохой. Но команду так и не видели в полной боевой готовности в плей-офф. Что-то мне подсказывает, что ничего не изменится. Будут так же побеждать на классе и сразу же сливаться любой команде, которая понимает как играть в защите против Янниса. Но в лиге, где всякие Атланты из года в год повторяют один и тот же сценарий, любая такая попытка радует простых подпивасов вроде меня
+2
0
+2
он, скажем так, команднее
+1
0
+1
Ответ Казбек Бимбасов
Популизм во всей красе. Сейчас легко такие вещи писать, но достаточно взглянуть на историю сезонов Бакс чтобы понять, что не все так однозначно. Холидей великолепный игрок, эталонный «звездный ролевик» если такое понятие применимо. Бакс выигрывал титул между прочим с Холидеем в роли третьей опции в атаке, когда Миддлтон был в прайме, когда Брук был моложе, когда в старте у них играл Дивинченцо, на банке сидели Портис, Аллен и Такер (который еще был живой) у кого-то есть вопросы по уровню этих игроков? После этого, они растеряли Донте, Алена и Такера, Лопес стареет, Миддлтон погряз в травмах и не тянет быть второй звездой команды, лишь эпизодически давая свой уровень игры в атаке. Результат мы видели и знаем. Команде нужна была перестройка, они на нее пошли, а Холидей действительно великолепен, когда ему нет нужды быть постоянно второй звездой и опцией в атаке команды, все-таки в этой роли он достаточно ограничен. Сейчас же Холидей попал в идеальные для себя условия, где есть возможность максимально сосредоточиться на своих лучших качествах в защите и эпизодически тащить в атаке, когда дают пространство и идет игра. Холидей не лучше Лилларда как звезда точно, но лучше как пазл чемпионской команды, это тоже точно. Будь в Милуоки возможность сохранить Джру и обменять Криса они точно поступили бы именно так, но такой опции точно не было, у них слишком разная стоимость на рынке. Рад за Джру, он оказался именно там где ему место, рад как фанат Милуоки и никакой желчи не испытываю, у Миллуоки же проблема не в Дейме, он хорош, проблема в уровне остальных игроков. Надеюсь в межсезонье менеджмент сможет эту проблему исправить.
у популистов есть только черное и белое. выиграл - готовы памятник ставить у все забыть, проиграл - будут вспоминать все недостатки
+1
0
+1
Получив СРЕДИ ПРОЧИХ АКТИВОВ....
0
0
0
Просто сейчас Бостон как команда в целом лучше, чем Милуоки
0
0
0
Ответ pele_kan
забавно - за гайкой гнался Дэйм в Милуоки, а получит ее Дрю)
Ну будь Дрю первой опцией в Портленде или в травмированном Милуоки , и выдавал такую игру , я бы согласился, но когда ты 4-5 опция в Бостоне , где вся защита сосредоточена на Брауне и Тейтуме проще играть
0
0
0
Ответ ты не прав
Да они и так были в полной заднице. Я не понимаю, почему люди думают, что до всех этих решений было лучше. Ну кроме того, что костяк был на год моложе. Они точно так же вылетели в первом раунде , так же из-за травмы Янниса. С Бадом, Холлидеем и тд. И что самое забавное, кроме чемпионского года, они каждый раз проигрывали из-за ограниченности атаки. В один сезон повезло. В остальном ставили стену, Бакс сыпались. Они решили это изменить, хорошая затея. Результат плохой. Но команду так и не видели в полной боевой готовности в плей-офф. Что-то мне подсказывает, что ничего не изменится. Будут так же побеждать на классе и сразу же сливаться любой команде, которая понимает как играть в защите против Янниса. Но в лиге, где всякие Атланты из года в год повторяют один и тот же сценарий, любая такая попытка радует простых подпивасов вроде меня
возможно, им мог помочь Нёрс, который до этого и остановил Янниса
0
0
0
Ответ ты не прав
Да они и так были в полной заднице. Я не понимаю, почему люди думают, что до всех этих решений было лучше. Ну кроме того, что костяк был на год моложе. Они точно так же вылетели в первом раунде , так же из-за травмы Янниса. С Бадом, Холлидеем и тд. И что самое забавное, кроме чемпионского года, они каждый раз проигрывали из-за ограниченности атаки. В один сезон повезло. В остальном ставили стену, Бакс сыпались. Они решили это изменить, хорошая затея. Результат плохой. Но команду так и не видели в полной боевой готовности в плей-офф. Что-то мне подсказывает, что ничего не изменится. Будут так же побеждать на классе и сразу же сливаться любой команде, которая понимает как играть в защите против Янниса. Но в лиге, где всякие Атланты из года в год повторяют один и тот же сценарий, любая такая попытка радует простых подпивасов вроде меня
голос разума
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий