Скип Бэйлесс: «Дрю Холидэй лучше Дэмиана Лилларда»

Скип Бэйлесс считает, что Дрю Холидэй превосходит Дэмиана Лилларда.

Во втором матче финала НБА Холидэй помог « » удвоить преимущество в серии с «Далласом» (105:98, 2-0), он стал самым результативным игроком встречи с 26 очками и не допустил ни одной потери.

« лучше как баскетболист», – написал журналист в социальных сетях.

Осенью 2023 года «Портленд» обменял Лилларда в « » в трехсторонней сделке, получив среди прочих активов Холидэя.

Чемпион НБА в составе «Бакс» затем был отправлен в «Селтикс».