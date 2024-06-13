«Как насчет Энджел Риз?» Шакил О′Нил считает, что рост популярности WNBA произошел не только благодаря Кейтлин Кларк

Теги Шакил О′Нил женская НБА НБА Кейтлин Кларк Энджел Риз Баскетбол

Шакил О′Нил заявил, что рост популярности WNBA связан не только с Кейтлин Кларк .

«Не говорите, что вы получите новое финансирование благодаря Кейтлин Кларк. Нет. Как насчет Энджел Риз? Как насчет Камиллы Кардосо? Как насчет моей любимой Келси Плам? Кэмерон Бринк?

Игроки злятся, потому что не любят, когда о них забывают», – сказал легендарный центровой НБА.

Аудитория женской НБА в этом сезоне увеличилась в три раза. Матчи лиги в среднем смотрит 1,3 миллиона зрителей. Средняя аудитория регулярного чемпионата НБА – 1,6 миллиона.

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