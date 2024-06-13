«Как насчет Энджел Риз?» Шакил О′Нил считает, что рост популярности WNBA произошел не только благодаря Кейтлин Кларк

Шакил О′Нил заявил, что рост популярности WNBA связан не только с Кейтлин Кларк .

«Не говорите, что вы получите новое финансирование благодаря . Нет. Как насчет Энджел Риз? Как насчет Камиллы Кардосо? Как насчет моей любимой Келси Плам? Кэмерон Бринк?

Игроки злятся, потому что не любят, когда о них забывают», – сказал легендарный центровой НБА.

Аудитория женской НБА в этом сезоне увеличилась в три раза. Матчи лиги в среднем смотрит 1,3 миллиона зрителей. Средняя аудитория регулярного чемпионата – 1,6 миллиона.