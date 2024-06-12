Менеджер сборной США о невключении Кейтлин Кларк в состав: «Нас не волнует количество просмотров»

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Дженнифер Риззотти прокомментировала невключение Кейтлин Кларк в состав США.

По словам одного из менеджеров американской сборной, акцент был сделан на создании максимально боеспособной команды под Олимпийские игры.

«Нас не волнует количество просмотров. Наша задача – собрать как можно более сильный состав», – сказала Риззотти.

22-летняя Кейтлин Кларк, к которой приковано внимание многих болельщиков, в нынешнем сезоне дебютировала в женской НБА за «Индиану».

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