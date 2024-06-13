Джейлен Браун: «Опыт – лучший учитель. Мы извлекли из него уроки»

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Джейлен Браун прокомментировал ход третьего матча против «Далласа».

«Бостон» доминировал в третьей четверти, выиграв ее со счетом 35:19, но пропустил рывок «Далласа» 22-2 в завершающей стадии матча и был близок к поражению.

«Опыт – лучший учитель. Весь год мы слышали о том, что «Селтикс» остались в прошлом. Весь сезон нам напоминали о проблемах и недостатках, которые у нас были раньше.

Но это другая команда. Мы извлекли уроки из нашего опыта. В эти моменты вы можете видеть результат. Мы включились и нашли способ победить», – заявил Браун в интервью.

«Мы потеряли мяч несколько раз, это позволило им совершить несколько быстрых атак. Перестали делать те вещи, которые до этого приносили результат, на несколько минут. И они сократили разрыв до двух или трех очков.

Это случилось очень быстро, но мы пришли в себя. Это игра рывков, и мы верим в себя», – добавил защитник «Бостона» Деррик Уайт.

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2 комментария
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Считал его переоцененным шутером,очень приятно удивил
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Странно, что Маззулла так поздно взять таймаут. Хотя он напрашивался сильно раньше, учитывая в какую стену из раза в раз упирался Тейтум.
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