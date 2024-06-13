Адам Сильвер: «Боюсь, что мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд»
Адам Сильвер прокомментировал формат Матча всех звезд НБА.
Комиссионер лиги ответил на вопрос о возможности проведения игры в формате «США против всего мира».
«Мне сложно сейчас говорить о Матче всех звезд, потому что я помню, что сказал в прошлом сезоне: «У меня все под контролем».
Главный вопрос заключается в том, что, боюсь, мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд в середине сезона. Это новая реальность лиги. Лэрри Берд, Джулиус Ирвинг произносили речи во время звездного уикенда. Не думаю, что они вообще представляли себе, как можно играть вполсилы. Это новая групповая динамика.
Лучшей частью прошлого звездного уикенда стало соревнование Стефена Карри и Сабрины Ионеску. Так что нам надо думать в подобном направлении. Альтернативно. Понимая, что речь идет о развлекательной части лиги. Не просто в разрезе баскетбольного матча. И матч «США против всего мира» этой проблемы не решит», – заявил комиссионер на телеканале ABC.