Адам Сильвер: «Боюсь, что мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд»

Теги Лэрри Берд НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Джулиус Ирвинг Адам Сильвер Сабрина Ионеску Баскетбол

Адам Сильвер прокомментировал формат Матча всех звезд НБА.

Комиссионер лиги ответил на вопрос о возможности проведения игры в формате «США против всего мира».

«Мне сложно сейчас говорить о Матче всех звезд, потому что я помню, что сказал в прошлом сезоне: «У меня все под контролем».

Главный вопрос заключается в том, что, боюсь, мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд в середине сезона. Это новая реальность лиги. Лэрри Берд, Джулиус Ирвинг произносили речи во время звездного уикенда. Не думаю, что они вообще представляли себе, как можно играть вполсилы. Это новая групповая динамика.

Лучшей частью прошлого звездного уикенда стало соревнование Стефена Карри и Сабрины Ионеску. Так что нам надо думать в подобном направлении. Альтернативно. Понимая, что речь идет о развлекательной части лиги. Не просто в разрезе баскетбольного матча. И матч «США против всего мира» этой проблемы не решит», – заявил комиссионер на телеканале ABC.

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2 комментария
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Да там один шанс только, сделать матч хотя бы НБА против Евролиги, но никто на это не пойдет конечно, по крайней мере в ближайшие годы, тогда бы это хотя бы какого-то спортивного интереса добавило. Встал бы вопрос конечно по чьим правилам проводить и где проводить, но тут можно решить вопрос с чередованием, типа год в Америке по их правилам, год в Европе по их. Матч всех звезд в Америке уже не воскресить, слишком много воды утекло, спортивную составляющую там уже не вернуть.
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