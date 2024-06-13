Адам Сильвер: «Боюсь, что мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд»

Адам Сильвер прокомментировал формат Матча всех звезд НБА.

Комиссионер лиги ответил на вопрос о возможности проведения игры в формате «США против всего мира».

«Мне сложно сейчас говорить о всех звезд, потому что я помню, что сказал в прошлом сезоне: «У меня все под контролем».

Главный вопрос заключается в том, что, боюсь, мы прошли точку, за которой баскетболистам и клубам стало неинтересно участвовать в Матче всех звезд в середине сезона. Это новая реальность лиги. , произносили речи во время звездного уикенда. Не думаю, что они вообще представляли себе, как можно играть вполсилы. Это новая групповая динамика.

Лучшей частью прошлого звездного уикенда стало соревнование и . Так что нам надо думать в подобном направлении. Альтернативно. Понимая, что речь идет о развлекательной части лиги. Не просто в разрезе баскетбольного матча. И матч «США против всего мира» этой проблемы не решит», – заявил комиссионер на телеканале ABC.