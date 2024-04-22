Игроки НБА позитивно оценивают деятельность Адама Сильвера

По результатам анонимного опроса, игроки довольны работой комиссионера лиги.

получил оценки «хорошо» и «отлично» в голосовании баскетболистов от издания The Athletic.

«Что-то из того, что он делает, нам не понравится, но это же мы, игроки. Мы любим жаловаться на всякую ерунду. Его инициативы здорово отражаются на лиге. Внутрисезонный турнир. Плей-ин. Все это помогает популярности лиги и рейтингам на телевидении. Если это нужно, чтобы быть на определенных позициях в новых переговорах по трансляциям – мы готовы», – заявил один из проголосовавших.

«Я поставил «отлично». По деньгам все в порядке. Болельщики довольны. Все ждут внутрисезонного турнира, тем более что можно подзаработать денег. Я реально хотел победить там. Уже распланировал призовые, серьезно», – рассказал другой.

«Все хорошо, кроме всех звезд. Этот уикенд был не очень. Кроме этого момента все было интересно. Лига очень конкурентна», – покритиковал комиссионера игрок, поставивший, тем не менее, «отлично».