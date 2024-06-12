Чемпионат Литвы. Финал. «Ритас» победил «Жальгирис» (3-1) и стал 7-кратным чемпионом

Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии плей-офф чемпионата Литвы.

«Ритас» победил «Жальгирис» со счетом 88:87 (3-1) и завоевал 7-й титул чемпиона Литвы в истории клуба. Маркус Фостер набрал 33 очка и исполнил победный лэй-ап за 7,7 секунды до конца.

«Ритас» прервал серию « » из 11 титулов подряд.

Чемпионат Литвы

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Четвертый матч

Ритас – Жальгирис – 88:87 (23:24, 28:24, 19:17, 18:22)

12 июня. 18.50

« » победил в серии – 3-1