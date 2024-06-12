Чемпионат Литвы. Финал. «Ритас» победил «Жальгирис» (3-1) и стал 7-кратным чемпионом
Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии плей-офф чемпионата Литвы.
«Ритас» победил «Жальгирис» со счетом 88:87 (3-1) и завоевал 7-й титул чемпиона Литвы в истории клуба. Маркус Фостер набрал 33 очка и исполнил победный лэй-ап за 7,7 секунды до конца.
«Ритас» прервал серию «Жальгириса» из 11 титулов подряд.
Чемпионат Литвы
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Четвертый матч
Ритас – Жальгирис – 88:87 (23:24, 28:24, 19:17, 18:22)
12 июня. 18.50
«Ритас» победил в серии – 3-1
Недаром Фостер вернулся в середине сезона из Китая, в конечном итоге один из лучших легионеров Ритас в истории набрал в решающем отрезке сезона сумасшедшую форму и заслуженно был признан МВП плей-офф литовской лиги.
Очень много вопросов к Тринкьери по этой финальной серии. По традиции когда что-то идёт не так для его подопечных он начинает искать причину поражений в судьях,в ком угодно, но только не в себе. Напомню, с не бедными Партизаном, Баварией и Жальгирисом он так и не смог выиграть местные чемпионаты.