Чемпионат Литвы. Финал. «Ритас» победил «Жальгирис» (3-1) и стал 7-кратным чемпионом

Теги Жальгирис результаты Ритас чемпионат Литвы Маркус Фостер Баскетбол

Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии плей-офф чемпионата Литвы.

«Ритас» победил «Жальгирис» со счетом 88:87 (3-1) и завоевал 7-й титул чемпиона Литвы в истории клуба. Маркус Фостер набрал 33 очка и исполнил победный лэй-ап за 7,7 секунды до конца.

«Ритас» прервал серию «Жальгириса» из 11 титулов подряд.

Чемпионат Литвы

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Четвертый матч

Ритас – Жальгирис – 88:87  (23:24, 28:24, 19:17, 18:22) 

12 июня. 18.50

«Ритас» победил в серии – 3-1

 

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1 комментарий
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Шикарная вышла серия. Даже без Эванса Жальгирис были фаворитами этой финальной серии, но против игроков Ритас был какой-то запредельный настрой на эту серию. Ну и какие страсти кипели на трибунах в Вильнюсе и Каунасе словами не передать, атмосфера на трибунах ничем не отличалась от разборок Оли -Пао или Партизан - Црвена Звезда, только более проходило все цивилизованно, без насилия, файеров на площадке.
Недаром Фостер вернулся в середине сезона из Китая, в конечном итоге один из лучших легионеров Ритас в истории набрал в решающем отрезке сезона сумасшедшую форму и заслуженно был признан МВП плей-офф литовской лиги.
Очень много вопросов к Тринкьери по этой финальной серии. По традиции когда что-то идёт не так для его подопечных он начинает искать причину поражений в судьях,в ком угодно, но только не в себе. Напомню, с не бедными Партизаном, Баварией и Жальгирисом он так и не смог выиграть местные чемпионаты.
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