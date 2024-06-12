Андрей Кириленко: «В случае проведения Игр дружбы в сборную будут привлекаться и ветераны»

Андрей Кириленко рассказал, при каком условии за сборную России сыграют ветераны.

«Сейчас мы все в немножко подвешенном состоянии, потому что непонятно, какой будет вердикт по Играм дружбы – перенесутся ли они или пройдут в сентябре. От этого будет зависеть расписание матчей и даже календарь следующего сезона.

Национальная сборная может сыграть с белорусами, но мы сейчас все ждем, к чему готовиться, каким будет состав нашей команды. Если будут полноценные официальные соревнования, я имею в виду Игры дружбы, то, естественно, мы будем привлекать и ветеранов. Если они будут перенесены, то это будет более молодой состав и нет смысла привлекать более возрастных игроков.

Конечно, нам бы хотелось еще дополнительно посмотреть ребят, которые играют не в России, а в Европе и Америке, попробовать их привлечь на сборы и какие-то игры.

Со всеми странами есть контакт, просто кто-то из них более деликатно отказывается. Но ситуация очень понятна, и пока не будет никакого сигнала от Международного олимпийского комитета, Международная федерация баскетбола также будет находиться в нейтральном положении», – рассказал президент .

Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В СМИ при этом сообщалось, что соревнования могут быть перенесены на 2025 год.