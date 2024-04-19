Стив Керр: «Хочу, чтобы Стеф, Клэй и Дрэймонд завершили свои карьеры в «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Стиве Керр высказался по поводу возможной перестройки в «Уорриорз».

По словам главного тренера «Голден Стэйт», команды-династии редко завершают свой путь красиво.

«Вспомните «Буллс» 96-го или 98-го года, та команда просто распалась, и пусть мы выиграли чемпионат в последнем сезоне, есть документальный фильм о том, какой катастрофой все это было. Невозможно, чтобы такие вещи заканчивались идеально», – сказал Керр.

Специалист при этом выразил надежду, что нынешний костяк «Уорриорз» в лице Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина получит еще один шанс.

«Искренне считаю, что есть большая ценность в том, чтобы трое этих парней оставались «воинами» до самого конца. Мне кажется, очень важно закончить достойно… поэтому я хочу, чтобы эти трое завершили свои карьеры здесь, при этом завершили с чувством гордости за то, что они делают», – заявил Керр.

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18 комментариев
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Ответ Третьяков Виктор
Просто продолжайте в это верить, команды и болельщики не против. Небольшой пэйбэк за Дюранта) А так ясно, что Клэй игрок банки на 25 минут, Дреймондо тоже самое, и нужно уводить обоих в снижение роли. Иначе пропасть: замене вырасти неоткуда, пики и выборы драфта вылетели в трубу.
Клэй тянет роль Корвера и Бертанса, и даже на своей одной ноге все еще лучше в защите, чем когда-либо были названные выше. Как кэч энд шут игрок, он лучше половины игроков в лиге. У него 38.5% трешек с его абсолютно глупыми попытками забросить с разворота, с сопротивлением на одной ноге. Поэтому, если он будет просто стоять в углу и бросать открытые, когда ему дали мяч, там гарантированно будет 40+. Все упирается в ЧСВ, принятия роли и то, сколько его услуги будут стоить.

Дрэймонд абсолютно точно не игрок банки. Стоит ли он своих денег за пределами ГСВ и захотят ли другие команды впридачу к нему получать бонус в виде его характера, это другой вопрос. Но чисто как игрок это все еще стартер в большинстве команд с единственной оговоркой, что под него нужен пойнт гард, который умеет играть без мяча в руках, а не как праймовый Харден стучит за атаку мячом по паркету 99 раз.

Я если что не питаю каких-то надежд на то, что у ГСВ топовый состав и "вот в следующем сезоне мы им всем еще покажем!1!!", но просто чрезмерно обесценивать игроков тоже не надо.
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Было бы красиво, но стоит ли это того, чтобы мучать франшизу, болельщиков и Стефа ещё несколько лет? Как будто не поздно перестроиться и хотя бы изобразить попытку пойти в последний поход для Карри
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+9
Ответ carmelo hot sause
Было бы красиво, но стоит ли это того, чтобы мучать франшизу, болельщиков и Стефа ещё несколько лет? Как будто не поздно перестроиться и хотя бы изобразить попытку пойти в последний поход для Карри
Да какие последние походы для Карри. Каждый год последний поход. Пусть спокойно династия завершится и будет медленная перестройка. Не нужно форсировать события, ради "последнего похода"
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жили вместе...умрём вместе
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Ответ skreamer
Хочу, чтобы Стеф, Клэй, Дрэймонд завершили свои карьеры.
Многого хочешь
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Но есть шанс ,что окажутся вместе на дне таблицы .Сделайте хотя бы попытку как-то перестроиться .
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Томпсон точно карьеру не в ГС закончит, слишком большой зарик, да и не первая звезда он. Карри останется, да и Грин тоже у него не такой большой зарик п ор сравнению с Томпсоном
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Какой нахрен ещё один шанс Стив, опять биться за плей-ин?! Не смешно уже, такое ощущение, что вы дурите Лэйкоба ради своего комфорта....)))
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Четверо парней
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Устроили блин себе санаторий...)))
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Ответ carmelo hot sause
Было бы красиво, но стоит ли это того, чтобы мучать франшизу, болельщиков и Стефа ещё несколько лет? Как будто не поздно перестроиться и хотя бы изобразить попытку пойти в последний поход для Карри
так они и перестраиваются по мере возможностей, наигрывают молодежь. Или ты предлагаешь им сливать сезоны и через драфт строиться?)
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