Стив Керр: «Хочу, чтобы Стеф, Клэй и Дрэймонд завершили свои карьеры в «Голден Стэйт»
Стиве Керр высказался по поводу возможной перестройки в «Уорриорз».
По словам главного тренера «Голден Стэйт», команды-династии редко завершают свой путь красиво.
«Вспомните «Буллс» 96-го или 98-го года, та команда просто распалась, и пусть мы выиграли чемпионат в последнем сезоне, есть документальный фильм о том, какой катастрофой все это было. Невозможно, чтобы такие вещи заканчивались идеально», – сказал Керр.
Специалист при этом выразил надежду, что нынешний костяк «Уорриорз» в лице Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина получит еще один шанс.
«Искренне считаю, что есть большая ценность в том, чтобы трое этих парней оставались «воинами» до самого конца. Мне кажется, очень важно закончить достойно… поэтому я хочу, чтобы эти трое завершили свои карьеры здесь, при этом завершили с чувством гордости за то, что они делают», – заявил Керр.
Дрэймонд абсолютно точно не игрок банки. Стоит ли он своих денег за пределами ГСВ и захотят ли другие команды впридачу к нему получать бонус в виде его характера, это другой вопрос. Но чисто как игрок это все еще стартер в большинстве команд с единственной оговоркой, что под него нужен пойнт гард, который умеет играть без мяча в руках, а не как праймовый Харден стучит за атаку мячом по паркету 99 раз.
Я если что не питаю каких-то надежд на то, что у ГСВ топовый состав и "вот в следующем сезоне мы им всем еще покажем!1!!", но просто чрезмерно обесценивать игроков тоже не надо.