Стив Керр: «Хочу, чтобы Стеф, Клэй и Дрэймонд завершили свои карьеры в «Голден Стэйт»

Стиве Керр высказался по поводу возможной перестройки в «Уорриорз».

По словам главного тренера « », команды-династии редко завершают свой путь красиво.

«Вспомните «Буллс» 96-го или 98-го года, та команда просто распалась, и пусть мы выиграли чемпионат в последнем сезоне, есть документальный фильм о том, какой катастрофой все это было. Невозможно, чтобы такие вещи заканчивались идеально», – сказал Керр.

Специалист при этом выразил надежду, что нынешний костяк «Уорриорз» в лице , и получит еще один шанс.

«Искренне считаю, что есть большая ценность в том, чтобы трое этих парней оставались «воинами» до самого конца. Мне кажется, очень важно закончить достойно… поэтому я хочу, чтобы эти трое завершили свои карьеры здесь, при этом завершили с чувством гордости за то, что они делают», – заявил .