«Сиэтл, Лас-Вегас и Мехико». Адам Сильвер назвал города, мне может появиться команда НБА

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Адам Сильвер назвал три города, мне может появиться команда НБА.

«Нам нужно понять, каковы наши долгосрочные отношения с телевидением, прежде чем мы начнем расширяться. Сейчас мы находимся в процессе заключения сделок.

Решение о расширении еще не принято. Но я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе еще две команды. Рынок заинтересован, поэтому, как только мы завершим наши сделки с медиа, мы займемся этим вопросом.

Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас-Вегас, без сомнения, очень заинтересован в команде. Однажды появится команда в Мехико», – сказал комиссионер НБА.

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14 комментариев
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Мысли материальны. Топим за Суперсоникс.
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Давайте сначала Сиэтл.
Леброн с Вегасом подождет.
Правда, какие-то 2 команды должны переехать на Восток, а это, по логике, НО и Волки. Что весьма неплохо.
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Ответ Jazzzz
Давайте сначала Сиэтл. Леброн с Вегасом подождет. Правда, какие-то 2 команды должны переехать на Восток, а это, по логике, НО и Волки. Что весьма неплохо.
Одна команда. Если на восток переведут две, то получится 17-13 и на запад нужно 4 добавить. А так одна переезжает на восток и Сиэтл с Вегасом на западе, итого:16-16.
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Все редактора́ бухают и не видят опечатку в заголовке и не только?
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Ответ Vano from Tbilisi
а не жирно вегасу команды во всех основных лигах иметь? Рынок то крошечный
А чем рынок Вегаса отличается от Нью-Йока, Лос-Анжелеса или например Майами?
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Ответ Александр Храмкин
Одна команда. Если на восток переведут две, то получится 17-13 и на запад нужно 4 добавить. А так одна переезжает на восток и Сиэтл с Вегасом на западе, итого:16-16.
А ты прав, согласен)
Но тогда ведь и расширять придется сразу и на Сиэтл, и на Вегас. Класс!
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Конечно же вегас
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а не жирно вегасу команды во всех основных лигах иметь? Рынок то крошечный
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В Саратов давайте команду
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Ответ Михаил Блинов
А чем рынок Вегаса отличается от Нью-Йока, Лос-Анжелеса или например Майами?
население. Вся фишка именно в нем. Не глядя в вики могу предположить что Вегас и округа это ну ляма 2 максимум. Даже Майами в разы больше, и то там бейсбол влачит жалкое существование(с их то латиноамериканским населением)
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Ответ Vano from Tbilisi
население. Вся фишка именно в нем. Не глядя в вики могу предположить что Вегас и округа это ну ляма 2 максимум. Даже Майами в разы больше, и то там бейсбол влачит жалкое существование(с их то латиноамериканским населением)
Думаю, ставка на скорость прироста.
С 1990го по 2018 население агломерации долины Лас-Вегас утроилось. Плюс, по 30 млн туристов каждый год приезжает.
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Ответ Vano from Tbilisi
население. Вся фишка именно в нем. Не глядя в вики могу предположить что Вегас и округа это ну ляма 2 максимум. Даже Майами в разы больше, и то там бейсбол влачит жалкое существование(с их то латиноамериканским населением)
По мимо населения есть ещё и приезжие и как бы их в разы больше чем в тот же ЛА или НЙ, а уж тем более в Майами.
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Ответ Jazzzz
А ты прав, согласен) Но тогда ведь и расширять придется сразу и на Сиэтл, и на Вегас. Класс!
представляешь, Юта на востоке)))))))))))
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Ответ konkin.vassily
представляешь, Юта на востоке)))))))))))
Они могут)
Не. Тогда, видимо, Мемфис.
Я что-то про него и забыл совсем..
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