«Сиэтл, Лас-Вегас и Мехико». Адам Сильвер назвал города, мне может появиться команда НБА

Адам Сильвер назвал три города, мне может появиться команда НБА.

«Нам нужно понять, каковы наши долгосрочные отношения с телевидением, прежде чем мы начнем расширяться. Сейчас мы находимся в процессе заключения сделок.

Решение о расширении еще не принято. Но я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе еще две команды. Рынок заинтересован, поэтому, как только мы завершим наши сделки с медиа, мы займемся этим вопросом.

Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас-Вегас, без сомнения, очень заинтересован в команде. Однажды появится команда в Мехико», – сказал комиссионер .