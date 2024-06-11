«Сиэтл, Лас-Вегас и Мехико». Адам Сильвер назвал города, мне может появиться команда НБА
Адам Сильвер назвал три города, мне может появиться команда НБА.
«Нам нужно понять, каковы наши долгосрочные отношения с телевидением, прежде чем мы начнем расширяться. Сейчас мы находимся в процессе заключения сделок.
Решение о расширении еще не принято. Но я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе еще две команды. Рынок заинтересован, поэтому, как только мы завершим наши сделки с медиа, мы займемся этим вопросом.
Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас-Вегас, без сомнения, очень заинтересован в команде. Однажды появится команда в Мехико», – сказал комиссионер НБА.
Леброн с Вегасом подождет.
Правда, какие-то 2 команды должны переехать на Восток, а это, по логике, НО и Волки. Что весьма неплохо.
Но тогда ведь и расширять придется сразу и на Сиэтл, и на Вегас. Класс!
С 1990го по 2018 население агломерации долины Лас-Вегас утроилось. Плюс, по 30 млн туристов каждый год приезжает.
Не. Тогда, видимо, Мемфис.
Я что-то про него и забыл совсем..