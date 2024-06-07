Адам Сильвер заявил, что НБА думает о расширении за счет команд за пределами США и Канады

НБА изучает варианты по увеличению количества участников.

По словам комиссионера лиги , лига думает о расширении за счет клубов за пределами США и Канады.

«Ничего не предопределено по поводу расширения на данный момент, но я знаю, что к этому есть огромный интерес. На каком-то этапе мы хотели бы заглянуть за пределы Соединенных Штатов. В дополнение к Канаде. Возможно, сейчас неподходящий момент для этого, но я также думаю и о долгосрочной перспективе.

Мехико – это удобный вариант с точки зрения... да, город находится на большой высоте, выше Денвера, такое немного влияет на игроков, но тот же перелет в Мехико из Нью-Йорка короче, чем в Лос-Анджелес, так что… В какой-то момент, думаю, было бы невероятно расшириться за счет такого рынка, как Мехико», – сказал Сильвер.