Адам Сильвер заявил, что НБА думает о расширении за счет команд за пределами США и Канады

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА изучает варианты по увеличению количества участников.

По словам комиссионера лиги Адама Сильвера, лига думает о расширении за счет клубов за пределами США и Канады.

«Ничего не предопределено по поводу расширения на данный момент, но я знаю, что к этому есть огромный интерес. На каком-то этапе мы хотели бы заглянуть за пределы Соединенных Штатов. В дополнение к Канаде. Возможно, сейчас неподходящий момент для этого, но я также думаю и о долгосрочной перспективе.

Мехико – это удобный вариант с точки зрения... да, город находится на большой высоте, выше Денвера, такое немного влияет на игроков, но тот же перелет в Мехико из Нью-Йорка короче, чем в Лос-Анджелес, так что… В какой-то момент, думаю, было бы невероятно расшириться за счет такого рынка, как Мехико», – сказал Сильвер.

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7 комментариев
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Пусть даст добро для Сиэтла.
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Только в Мехико мало кто из взёзд поедет. Даже в Торонто не охотно едут, а тут совсем другая среда.
А зачем звёзд звать? Вырастят своих, как Денвер.
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Только в Мехико мало кто из взёзд поедет. Даже в Торонто не охотно едут, а тут совсем другая среда.
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Если утрировать, то в налогах 40% и 20% ,разница существенная.Но главным минусом тут криминал.И пока порядок не наведут,никакого НБА в Мексике не будет.
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Зачем расширяться за пределы, когда полно своих городов без команд?
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Только в Мехико мало кто из взёзд поедет. Даже в Торонто не охотно едут, а тут совсем другая среда.
Еще как поедут. В Канаде холодно и налоги именно в Онтарио примерно как Калифорнии и Нью Йорке.
Многие американцы на пенсию переезжают в Мексику там почти все дешевле особенно дженерик лекарства.
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Ответ Никита Скорняков
А зачем звёзд звать? Вырастят своих, как Денвер.
Такое может и никогда не произойти и будут как Мемфис бесполезной франшизой неудачником.
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