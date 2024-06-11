Джо Маззулла: «Взяли на себя решение об участии Кристапса Порзингиса в 3-м матче»

Джо Маззулла заявил, что решение об участии Порзингиса в финале примут тренеры.

«Он делает все возможное, чтобы быть готовым к завтрашнему матчу. Это серьезная травма. Наш медицинский персонал не станет подвергать его опасности. Мы взяли на себя решение о его участии в матче, потому что он важен для нас», – сказал главный тренер « ».

Согласно сообщению «Селтикс», получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Решение о его участии в предстоящих матчах финальной серии против « » (2-0) будет принято в ближайшие дни.