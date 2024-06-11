Джо Маззулла: «Взяли на себя решение об участии Кристапса Порзингиса в 3-м матче»

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла заявил, что решение об участии Порзингиса в финале примут тренеры.

«Он делает все возможное, чтобы быть готовым к завтрашнему матчу. Это серьезная травма. Наш медицинский персонал не станет подвергать его опасности. Мы взяли на себя решение о его участии в матче, потому что он важен для нас», – сказал главный тренер «Бостона».

Согласно сообщению «Селтикс», Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Решение о его участии в предстоящих матчах финальной серии против «Далласа» (2-0) будет принято в ближайшие дни.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ МЗ
Блин, ну можно и рискнуть. Дюрант играл в своё время.
Ну, думаю, не стоит напоминать, что ничем хорошим это ни для ГСВ, ни для него самого в тот раз не кончилось
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий