Кристапс Порзингис: «Ничто не остановит меня, если только мне не запретят играть»
Кристапс Порзингис оценил вероятность своего участия в 3-м матче.
«Я сделаю все возможное, чтобы завтра выйти на площадку. Ничто не остановит меня, если только мне не запретят играть», – сказал центровой «Бостона».
Согласно сообщению «Селтикс», Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.
Решение о его участии в предстоящих матчах финальной серии против «Далласа» (2-0) будет принято в ближайшие дни.