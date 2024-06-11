Кристапс Порзингис: «Ничто не остановит меня, если только мне не запретят играть»

Кристапс Порзингис оценил вероятность своего участия в 3-м матче.

«Я сделаю все возможное, чтобы завтра выйти на площадку. Ничто не остановит меня, если только мне не запретят играть», – сказал центровой « ».

Согласно сообщению «Селтикс», получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Решение о его участии в предстоящих матчах финальной серии против « » (2-0) будет принято в ближайшие дни.