Кристапс Порзингис получил разрыв связки надколенника. Участие игрока в предстоящих матчах под вопросом

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис может пропустить остаток финальной серии из-за травмы.

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Решение о его участии в предстоящих матчах финальной серии будет принято в ближайшие дни.

Порзингис травмировался за 3:27 до конца 3-й четверти второго матча финальной серии плей-офф против «Далласа» (105:98, 2-0). По словам клуба, эта «редкая травма» не связана с предыдущим растяжением икроножных мышц.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла назвал травму «серьезной» и сказал, что Порзингис делает все возможное, чтобы сыграть в 3-м матче.

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13 комментариев
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Эх…здоровья ему!
Для Далласа это возможность зацепиться
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Теперь Далас победил. Порзи соло делал разницу когда был на площадке.
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Хрустален
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Ну ###…
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Увы, уже не увидим в финале Порзи в этом году...
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Без Порзи будет совсем другая серия.
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Glass cannon
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его очков и блокшотов будет сильно не хватать
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Мдам...
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Где тонко, как говорится. Вечный травмат.
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Здоровья Порзи!
Это может стать Х-фактором этого плей-офф.
Жаль, что всё так.
Но Бостону везло с травмами соперника по ходу плей-офф, теперь немного повезет Далласу.
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Это называется "участие под вопросом"?
А чтобы "точно пропустит" - ему должны были бензопилой ногу отпилить?
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На уколах пусть выходит
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