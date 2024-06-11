Кристапс Порзингис получил разрыв связки надколенника. Участие игрока в предстоящих матчах под вопросом

Кристапс Порзингис может пропустить остаток финальной серии из-за травмы.

Центровой « » получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Решение о его участии в предстоящих матчах финальной серии будет принято в ближайшие дни.

Порзингис травмировался за 3:27 до конца 3-й четверти второго матча финальной серии плей-офф против « » (105:98, 2-0). По словам клуба, эта «редкая травма» не связана с предыдущим растяжением икроножных мышц.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла назвал травму «серьезной» и сказал, что Порзингис делает все возможное, чтобы сыграть в 3-м матче.