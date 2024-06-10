Джеймс Боррего рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера «Кливленда»

Теги возможные переходы Кливленд Новый Орлеан НБА Джеймс Боррего Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Кавальерс» проведут вторую встречу с Джеймсом Боррего.

Член тренерского штаба «Нового Орлеана» рассматривается в качестве фаворита на должность главного тренера «Кливленда».

«Альтернативные кандидаты, вызывавшие повышенный интерес клуба, имеют другие планы. Боррего, с которым они провели интервью около 10 дней назад, набирает ход. Он проведет вторую встречу на днях в Кливленде в качестве лидирующего претендента», – заявил инсайдер Брайан Уиндхорст.

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