Джеймс Боррего рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера «Кливленда»

«Кавальерс» проведут вторую встречу с Джеймсом Боррего.

Член тренерского штаба «Нового Орлеана» рассматривается в качестве фаворита на должность главного тренера « ».

«Альтернативные кандидаты, вызывавшие повышенный интерес клуба, имеют другие планы. Боррего, с которым они провели интервью около 10 дней назад, набирает ход. Он проведет вторую встречу на днях в в качестве лидирующего претендента», – заявил инсайдер Брайан Уиндхорст.