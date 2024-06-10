Джеймс Боррего рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера «Кливленда»
«Кавальерс» проведут вторую встречу с Джеймсом Боррего.
Член тренерского штаба «Нового Орлеана» рассматривается в качестве фаворита на должность главного тренера «Кливленда».
«Альтернативные кандидаты, вызывавшие повышенный интерес клуба, имеют другие планы. Боррего, с которым они провели интервью около 10 дней назад, набирает ход. Он проведет вторую встречу на днях в Кливленде в качестве лидирующего претендента», – заявил инсайдер Брайан Уиндхорст.