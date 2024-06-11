Александер Секулич: «Из-за логистики другие команды имели очевидное преимущество над «Локо»

Александер Секулич назвал логистику самым большим минусом «Локомотива-Кубань».

«Когда ты играешь в плей-офф, многие детали выходят на первый план — нюансы в подготовке, характер игроков, наличие травмированных, даже везение. Все это имеет большое значение. И далеко не все лежит на поверхности, многое скрыто от посторонних глаз.

Есть то, о чем никто не говорит, но я считаю, что для нас, пожалуй, это было самым большим минусом в сравнении с остальными командами Лиги ВТБ. Я говорю о нашей логистике. Из-за закрытого краснодарского аэропорта наши путешествия утомительны… Другие команды из-за этого имели очевидное преимущество над нами: когда они восстанавливались или готовились к матчам с нами, мы были в дороге. Мы были в невыгодном положении и по количеству выходных, и по числу тренировочных дней. Именно поэтому, добившись с командой таких результатов за эти два года, со всеми этими сложностями с путешествиями, мои игроки для меня — просто герои», — сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».