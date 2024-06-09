Джей Райт – скрытый кандидат на должность главного тренера «Лейкерс» (Марк Стейн)

Джей Райт может оказаться кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс».

По словам инсайдера Марка Стейна, бывший главный тренер университета Вилланова Джей Райт может быть «скрытым кандидатом» на должность главного тренера «Лейкерс».

«Один хорошо осведомленный инсайдер заранее предупредил меня, что стоит быть готовым к тому, что бывший тренер Виллановы Джей Райт окажется скрытым кандидатом», – написал Стейн.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на должность в « » является бывший игрок , ныне эксперт и комментатор Джей Джей Редик. На прошлой неделе инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что команда готова сделать крупное предложение главному тренеру университета Коннектикут Дэну Херли.