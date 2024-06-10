Стивен Эй Смит: «Не понимаю, почему Кайри Ирвинг улыбается. Он главная причина двух проигранных матчей»

Стивен Эй Смит остался в недоумении от игры Кайри Ирвинга.

« был не похож на самого себя, и я не понимаю, почему он улыбается. Он главная причина двух проигранных матчей. Он набирает 14 очков при 35% реализации. Не забросил ни одного трехочкового из 8 попыток за эти два матча. Абсолютно бесполезен в атаке. В начале я думал, что проблема в фанатах и давлении, но Кайри – чемпион, он должен приносить пользу в любой ситуации.

У « » габаритный состав, любой из игроков способен переключиться на него и доставить ему проблемы. И это стало самым сложным испытанием в этом розыгрыше плей-офф. Шокирующий результат. Большая часть претензий к атаке «Мэверикс» в первую очередь относится именно к нему.

Если бы он сумел хотя бы немного повысить ставки и показать какой-то уровень, у « » были шансы взять второй матч», – заключил эксперт ESPN.