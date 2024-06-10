Стивен Эй Смит: «Не понимаю, почему Кайри Ирвинг улыбается. Он главная причина двух проигранных матчей»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит остался в недоумении от игры Кайри Ирвинга.

«Кайри Ирвинг был не похож на самого себя, и я не понимаю, почему он улыбается. Он главная причина двух проигранных матчей. Он набирает 14 очков при 35% реализации. Не забросил ни одного трехочкового из 8 попыток за эти два матча. Абсолютно бесполезен в атаке. В начале я думал, что проблема в фанатах и давлении, но Кайри – чемпион, он должен приносить пользу в любой ситуации.

У «Бостона» габаритный состав, любой из игроков способен переключиться на него и доставить ему проблемы. И это стало самым сложным испытанием в этом розыгрыше плей-офф. Шокирующий результат. Большая часть претензий к атаке «Мэверикс» в первую очередь относится именно к нему.

Если бы он сумел хотя бы немного повысить ставки и показать какой-то уровень, у «Далласа» были шансы взять второй матч», – заключил эксперт ESPN.

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7 комментариев
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Ответ carmelo hot sause
Ну тут не поспоришь. Кайри обязан брать на себя больше бросков. Пока что Вашингтон выглядит второй опцией вместо него
Куда больше? В первой игре 19, во второй 18. Увидим что будет в далласе. Но если то же самое что и в бостоне, то итог серии поставят ему в вину
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Ну тут не поспоришь. Кайри обязан брать на себя больше бросков. Пока что Вашингтон выглядит второй опцией вместо него
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Может всю игру пытался анекдот вспомнить и все никак - мучался. А тут вспомнил и смеётся
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Настроен дома забрать игры, я так думаю 2-2 все же получиться, хоть интрига будет.
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В голове его опилки
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У миннесоты тоже габаритный состав, однако набросал от души, а тут вдруг внезапно исчез, от игры к игре все хуже. И это явно не физуха, что то с психологией.
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