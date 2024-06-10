Лука Дончич оформил 1-й в истории «Мэверикс» трипл-дабл в матче финальной серии

Лука Дончич оформил трипл-дабл во втором матче с «Бостоном» (98:105, 0-2).

На счету словенца 32 очка, 11 подборов и 11 передач при 12 из 21 с игры и 8 потерях за 42 минуты.

оформил первый в истории «Мэверикс» трипл-дабл в матче финальной серии. За карьеру у разыгрывающего теперь 10 трипл-даблов в плей-офф.

Еще за два часа до начала встречи Лука значился в списке травмированных с пометкой «под вопросом». В четвертой четверти он набрал лишь 3 очка.