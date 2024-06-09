Джабари Смит о «Мэверикс»: «Честь и хвала им за то, что они достигли пика в нужное время»
Джабари Смит поделился своим мнением о пути «Мэвс» к финальной серии НБА.
«Честь и хвала им за то, что они достигли пика в нужное время и остались на нем.
Поначалу все начиналось не очень хорошо, но они разобрались, добавили несколько новых игроков, и сейчас они собраны воедино. Кайри и Лука отлично сыгрались. Я не понаслышке знаю, насколько сложно остановить их. «Бостону» будет сложно это сделать, так что будет отличная серия», – сказал форвард «Хьюстона».