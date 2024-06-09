Джабари Смит о «Мэверикс»: «Честь и хвала им за то, что они достигли пика в нужное время»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Джабари Смит Баскетбол

Джабари Смит поделился своим мнением о пути «Мэвс» к финальной серии НБА.

«Честь и хвала им за то, что они достигли пика в нужное время и остались на нем.

Поначалу все начиналось не очень хорошо, но они разобрались, добавили несколько новых игроков, и сейчас они собраны воедино. Кайри и Лука отлично сыгрались. Я не понаслышке знаю, насколько сложно остановить их. «Бостону» будет сложно это сделать, так что будет отличная серия», – сказал форвард «Хьюстона».

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