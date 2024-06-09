Никола Йович: «Майкл Джордан и Расселл Уэстбрук – величайшие игроки в истории»

Теги Майкл Джордан Майами НБА Расселл Уэстбрук Никола Йович Баскетбол

Никола Йович назвал величайших игроков в истории НБА.

«Кого я считаю величайшим в истории? Наверное, отца. Для меня он величайший в истории. Он всегда помогал мне расти всеми возможными способами, и я всегда равняюсь на него.

Если говорить о баскетболе, наверное, Майкл Джордан. Майкл Джордан и парень, на которого я всегда смотрел в детстве, Расселл Уэстбрук. Он в каждом матче играл так, как будто это была его последний матч, и это мне всегда нравилось», – сказал форвард «Майами».

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1 комментарий
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Перед оскорблениями, он говорит про личный топ. Специфично)
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