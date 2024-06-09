Никола Йович: «Майкл Джордан и Расселл Уэстбрук – величайшие игроки в истории»

Никола Йович назвал величайших игроков в истории НБА.

«Кого я считаю величайшим в истории? Наверное, отца. Для меня он величайший в истории. Он всегда помогал мне расти всеми возможными способами, и я всегда равняюсь на него.

Если говорить о баскетболе, наверное, Майкл Джордан. и парень, на которого я всегда смотрел в детстве, . Он в каждом матче играл так, как будто это была его последний матч, и это мне всегда нравилось», – сказал форвард « ».