Никола Йович: «Майкл Джордан и Расселл Уэстбрук – величайшие игроки в истории»
Никола Йович назвал величайших игроков в истории НБА.
«Кого я считаю величайшим в истории? Наверное, отца. Для меня он величайший в истории. Он всегда помогал мне расти всеми возможными способами, и я всегда равняюсь на него.
Если говорить о баскетболе, наверное, Майкл Джордан. Майкл Джордан и парень, на которого я всегда смотрел в детстве, Расселл Уэстбрук. Он в каждом матче играл так, как будто это была его последний матч, и это мне всегда нравилось», – сказал форвард «Майами».