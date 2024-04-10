Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Мне часто приходится напоминать себе, что ему всего 20 лет»
Эрик Споэльстра в восторге от игры сербского форварда Николы Йовича.
«Нико сегодня сыграл фантастически. Мне часто приходится напоминать себе, что Нико всего 20 лет, но с каждым месяцем он становится все лучше.
Вы видели это сегодня вечером. Это был победный баскетбол», – сказал главный тренер «Майами».
Йович набрал 23 очка и сделал 8 подборов в победном матче против «Атланты» (117:111 ОТ), забросив несколько решающих мячей на заключительном отрезке встречи.