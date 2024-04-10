Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Мне часто приходится напоминать себе, что ему всего 20 лет»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Никола Йович Баскетбол

Эрик Споэльстра в восторге от игры сербского форварда Николы Йовича.

«Нико сегодня сыграл фантастически. Мне часто приходится напоминать себе, что Нико всего 20 лет, но с каждым месяцем он становится все лучше.

Вы видели это сегодня вечером. Это был победный баскетбол», – сказал главный тренер «Майами».

Йович набрал 23 очка и сделал 8 подборов в победном матче против «Атланты» (117:111 ОТ), забросив несколько решающих мячей на заключительном отрезке встречи.

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4 комментария
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Йович невероятный если честно... реально менторство джимбо дало о себе знать.. мощно улучшил свою защиту за последние месяцы
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Осталось подписать жирнющий контракт и превратиться в тыкву. По старой классике Хит.
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Ответ AEZAKMI228
Йович невероятный если честно... реально менторство джимбо дало о себе знать.. мощно улучшил свою защиту за последние месяцы
+ добавляет нам размеров, спейсинг... короче это команда йовича теперь
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Ответ AEZAKMI228
+ добавляет нам размеров, спейсинг... короче это команда йовича теперь
Ну, команда Йовича-это громко сказано, но то что он в порядке-это да
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