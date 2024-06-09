Никола Вуйчич об 1/4 финала Евролиги: «Панатинаикос» оказал давление на судей и Евролигу»

Никола Вуйчич недоволен исходом противостояния «Маккаби» и «Панатинаикоса».

Знаменитый хорватский центровой долгое время занимал должность генерального менеджера израильского клуба.

« » уступил « » в серии 1/4 плей-офф Евролиги со счетом 2-3.

«Мы победили их в первой игре, после чего они стали оказывать давление на всех: на судей, болельщиков, Евролигу. Даже лига растерялась и обеспечила им единый судейский состав на четыре матча», – заявил Вуйчич.

Обладатель звания «Легенда Евролиги» негативно отозвался на шуточное предложение назвать трофей Евролиги именем нынешнего тренера «Панатинаикоса» после победы в турнире.

«Ему работать еще лет 100, до того как он догонит Желько Обрадовича. Если хотите назвать трофей, смотрите на него», – заявил Вуйчич.

Обрадович выигрывал Евролигу 9 раз. Эргин Атаман – 3.